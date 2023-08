Ob Konzert, Sommerkino oder Kulturabend: Am Wochenende war wieder einiges geboten. Wir blicken zurück.

Viele Menschen zog es am Wochenende in der Region nach draußen - sie ließen sich die Stimmung von Wolken und Regen nicht verderben.

Die Kur- und Bäder GmbH hat am Freitag in Bad Dürrheim mit einem Gastronomie-Aktionstag für ein lebendiges Städtle gesorgt.

Beim 33. Innenhof-Festival in Villingen-Schwenningen war Flamencoabend mit Las Migas angesagt.

John and the Blues Friends sorgten im Klosterhof in Oberndorf für einen unvergesslichen Musikabend.

Zum zehnten Mal in zwölf Jahren trafen sich am Freitag die Deutz-Freunde an der Scheune von Armin Klaiber unweit des Wellendinger Industriegebietes Bahnhof. Die Stimmung war wie das Wetter phänomenal und für manchen Besucher wurde es eine lange Nacht – oder eine kurze, je nach Standpunkt.

Die TSG Balingen spielte am Samstag in Reutlingen im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart und verlor 0:4.

Kein Waldheim-Kind war Oberbürgermeister Roland Tralmer. Aber besser spät als nie: Beim Elternfest mit Theater und Tombola hatte er seine Premiere im Ebinger Waldheim – und durfte sogar ein Geschenk mitnehmen: Das blaue T-Shirt mit dem Aufdruck „Waldheim ist cool“ passt – und das galt auch für das Wetter und die Stimmung beim Elternfest.

In Horb war Neckar-Balloncup angesagt: 29 Männer und Frauen machten bei dem Spektakel mit.

Insgesamt 750 Personen ließen ihrer Tanzlust beim „Luftliebe Festival“ am vergangenen Samstag in Empfingen freien Lauf.

Das Streetfood-Festival auf dem Freudenstädter Marktplatz wurde am Samstag von heftigen Regenfällen heimgesucht. Hektisch mussten die Gäste unter Regenschirmen und Zelten Schutz suchen. Doch trotz des Wetters war das Festival gut besucht.

Zu einer „Afterwork-Beach-Party“ lud die Loßburg Information ein. Mit Burgern, roter Wurst und Cocktails konnten die Gäste es sich auf dem Sand gemütlich machen und das sonnige Wetter genießen.

Das Calwer Sommerkino legte einen Traumstart hin. Gezeigt wurde „Mordkommission Calw: Kinderspiele“.

Zum Abschluss des diesjährigen Sommer Kids Camps beim Jugend-, Missions- und Sozialwerk Altensteig (JMS) zeigten die 57 Kinder und Teenies eine Zirkusaufführung.

Das Hochdorfer Brauereigelände verwandelte sich am Wochenende beim Hopfenfest zum Publikumsmagneten.

Zwei Tage lang Tag der offenen Tür bei der Feuerwehrabteilung Rötenbach.

Während es tagsüber teilweise wie aus Kübeln gegossen hatte, konnten die Besucher beim Sommerkino im Kloster Hirsau in Calw angesichts der angenehmen Temperaturen ohne einen Regentropfen, dafür mit Popcorn und kühlen Getränken ausgestattet, einen feinen Filmabend genießen.

Helmut Dold – auch als „de Hämme“ bekannt – hat mit seiner Buchvorstellung „De Hämme meint“ die Kulturrunde im Schlösslegarten Heiligenzell eröffnet.

Bernhard Kratzer und Paul Theis sind als Musikerduo in Ettenheimmünsters St.Landelinskirche alles andere als unbekannt. Am Sonntag brillierten sie dort erneut mit einem gemeinsamen Konzert an Silbermannorgel und mit der Trompete.

Liebeswirren in lauer Sommernacht - die Freilichtbühne Hornberg feierte am Freitag die Premiere der Komödie „Charley’s Tante“. Eine ausverkaufte Erstaufführung des Abendstücks ist noch nie da gewesen“, freute sich Thomas Bossert vom Historischen Verein.