Am Wochenende war in der Region wieder einiges los. Unsere Zusammenfassung bietet einen Überblick über die spannendsten Veranstaltungen.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los - von verkaufsoffenen Sonntagen über Konzerte bis hin zu sportlichen Events.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Zur Dorfputzete war am Wochenende in Tuningen aufgerufen worden. Dabei gab es auch einen kuriosen Fund.

Einen bunten Mix, der die ganze Vielfalt der Blasmusik in beeindruckender Weise zum Ausdruck brachte, bot in der Schlossberghalle in Kappel im Rahmen des Jubiläumskonzertes die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen (MTS).

30 Jahre alt ist der Diakonieladen in Schwenningen. Am Samstag traf man sich zum kleinen Jubiläumsfest im Muslenzentrum und blickte zurück.

Rock- und Heavy-Metal-Fans kamen beim Konzert in der Gemeindehalle Weiler voll auf ihre Kosten. Auf der Bühne standen die Bands Wildchild und Big Mama.

Mit ungewohnten Tönen, eingängigen Melodien und mitreißenden Rhythmen, die begeistern, brachte die Schwenninger Stadtmusik am Samstag bei ihrem Jahreskonzert die Neckarhalle für drei Stunden zum Erklingen.

Von A wie Aladin bis Z wie Zauberer von Oz: Die Zuhörer des gemeinsamen Frühjahrskonzerts der Jugend- und Stadtkapelle Blumberg erlebten am Samstagabend in der Stadthalle eine musikalische Weltreise durch etliche bekannte Filmklassiker der vergangenen Jahrzehnte.

Zum 17. Mal ausgerichtet offenbarte sich der Bad Dürrheimer Stirnlampenlauf mit insgesamt 1350 Teilnehmern weiterhin als eine Erfolgsgeschichte.

Er hat schon so etwas wie Tradition: Am Palmsonntag luden Schonacher Einzelhändler wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Dazu waren die teilnehmenden Geschäfte von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Bei ihrer Hauptübung mit dem Schwerpunkt Technische Hilfeleistung bekam die örtliche Feuerwehrabteilung in Renfrizhausen Unterstützung von den umliegenden Wehren aus Sulz, Bergfelden und Mühlheim. Außerdem war der DRK-Bereitschaftsdienst aus Sulz mit dabei. Zahlreiche Schaulustige ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

Dass ein Konzert auch mal zu Ende sein muss, daran glaubten am Freitagabend weder das Szene-64-Publikum in Schramberg noch die Musiker von „Wombats“. Die fetzten nämlich durch bis nach Mitternacht vor ausverkauftem Haus.

Ein buntes musikalische Programm präsentierte die Trachtenkapelle St. Märgen-Glashütte gemeinsam mit dem Musikverein Katzensteig in Neukirch.

Kriminalhauptkommissar Axel Heiner vom Referat Prävention, Polizeipräsidium Reutlingen, hat in der H15 Kulturscheune in Erlaheim über das Thema Mediensicherheit aufgeklärt.

Thank you for the Music: Dieser ABBA-Song kann getrost als Überschrift gelten für das Frühjahrskonzert in der vollbesetzten Eberthalle in Balingen.

Der Rockclub Zollernalb organisierte zum dritten Mal die Rocknacht in der Dotternhausener Festhalle. Und zum zweiten Mal stand das Rockorchester Horst Müller auf der Bühne, das Coverrock vom Feinsten bot.

Viele Besucher aus Hausen am Tann und Umgebung waren am Palmsonntag der Einladung der Ortsgruppe Hausen am Tann des Schwäbischen Albvereins zur Osterausstellung gefolgt. In der Gemeindehalle herrschte einmal mal mehr den ganzen Tag überein reges Kommen und Gehen.

Rund 100 Kinder haben beim Kinderbibeltag in Rangendingen kurzweilige Stunden erlebt. Die Kinder sollten gemeinsam Spaß haben, denn der Glaube an Gott hat immer auch mit Gemeinschaft zu tun, so die Idee.

Der Nagolder Frühling lockte am Wochenende viele Besucher in die Innenstadt - wetterbedingt am Samstag aber mehr als am Sonntag. Die Bis 17 Uhr hatten die Einzelhändler am Sonntag ihre Läden geöffnet. Daneben gab es Infostände, Essen und Getränke und Spiel- und Spaßangebote.

750 Jahre Ebhausen, 50 Jahre Gemeindereform und 50 Jahre Gesamtwehr Ebhausen – einen bunten Strauß an Jubiläen gibt es in diesem Jahr in Ebhausen. Und die wurden dementsprechend mit einem Kessel Buntes in der Gemeindehalle gefeiert.

Die aktuellen Bewohner des Horber Künstlerhauses hatten vergangenes Wochenende zu einem „Tag des offenen Ateliers“ eingeladen. In ihrem Fazit sind sich alle drei Künstler einig, dass der Tag gut investierte Zeit war, der einen kulturellen Mehrwert und etwas mehr Transparenz schufen.

Die Neu- und Gebrauchtwagenschau lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die Freudenstädter Innenstadt. Darüber freuten sich nicht nur die Autohändler, sondern auch der Einzelhandel, der sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag an der Aktion beteiligte.

Im ehemaligen „Juze“ in Altenheim war für einige Tage wieder Leben eingekehrt. Unter dem Motto „4You(th)“ wurden christliche Abende für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren angeboten. Zahlreiche junge Menschen nahmen die Einladung an.

Rund 25.000 Tulpen als „Stars“ des Tages zeigten sich beim Tulpenfest im Lahrer Stadtpark in leuchtenden Farben, auch das Rahmenprogramm stimmte.

Mit einem abwechslungsreichen Konzert ist die Trachtenkapelle Schuttertal am Samstagabend in ihr Jubiläumsjahr gestartet. Die zahlreichen Besucher in der Festhalle zeigten sich begeistert vom Programm, das teils nostalgische Gefühle weckte.