Eine traurige runde Zahl in der Corona-Pandemie ist erreicht: Die Region liegt nun bei 10.000 Ansteckungen.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Mittwoch wurden 10.000 Fälle seit Pandemiebeginn (+2 im Vergleich zum Vortag), 9771 Genesene (+0) und 211 Todesfälle (+0) gemeldet. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 18 Personen (+2). Mit Stand zum Dienstag wurden durch die Labore von den aktuell 18 Fällen zehn Mutationsnachweise erbracht, die Delta-Variante war nicht dabei.

Die beiden neuen Infektionen wurden in Donaueschingen und Hüfingen verzeichnet. Die Lage im Schwarzwald-Baar-Klinikum sind von den aktuell insgesamt 45 Intensivbetten 43 belegt. Ein Corona-Patient ist derzeit nicht mehr auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 4,2 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 6,6.

Wer sich testen lassen möchte und Symptome aufweist, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten, muss sich für einen PCR-Abstrich an seinen Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit. Für Fragen zur Corona-Verordnung stehen die Städte und Gemeinden zur Verfügung. Weiterhin ist die Corona-Hotline für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/9 13 71 90 geschalten sowie per Mail an: gesundheitsamt@Lrasbk.de.