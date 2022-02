Vier Menschen verletzten sich bei Unfall in Mönchweiler

1 Die vier Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 33.















Mönchweiler - Ein 42-jähriger Ford Mondeo-Fahrer fuhr auf der B 33 von Villingen in Richtung Mönchweiler. Als er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, überholte ihn in diesem Moment eine 33-jährige Seat Ibiza-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei trugen der Ford-Fahrer, zwei Beifahrer und die überholende Frau leichte Verletzungen davon. Alle Personen kamen mit Rettungswagen in eine Klinik.