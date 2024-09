1 Der Brand hat 10.000 Euro Schaden verursacht. Foto: MAK - stock.adobe.com

Am Montagabend hat die Feuerwehr in Bad Dürrheim ein Zimmerfeuer gelöscht, das durch einen brennenden Vorhang und ein Stofftier verursacht wurde.









Am Montag gegen 17 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in der Breslauer Straße in Bad Dürrheim aus. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in einer Wohnung der Vorhang und ein Stofftier in Brand.