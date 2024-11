Auto prallt gegen Anhänger in Grosselfingen

1 Der Fahrer ist unverletzt geblieben. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem/Marijan Murat

Ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag in Grosselfingen entstanden.









Ein Mann war gegen Mitternacht mit seinem Auto in der Gewerbestraße in Richtung Riedwäldle in Grosselfingen unterwegs.