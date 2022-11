1 Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bei einem Unfall am Mittwochmittag auf der Kreuzung der Königstraße/Eisenbahnstraße ist ein Mensch verletzt worden. Außerdem ist Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden.















Link kopiert

Rottweil - Ein 69-jähriger VW-Fahrer furh auf der Eisenbahnstraße in Richtung Dammstraße und hielt an der Kreuzung zur Königstraße wegen einer roten Ampel an. Als der Mann seine Fahrt bei Grünlicht geradeaus über die Kreuzung fortsetzte, kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem Smart einer 75-jährigen Frau, die auf der Königstraße in Richtung Friedhof unterwegs war.

Die 75-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen jeweils ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerten sich Abschleppdienste.