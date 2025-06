1 Die Feuerwehr konnte den Brand in Trossingen schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Am Mittwochabend ist ein Auto in Trossingen in Brand geraten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch ein Wohnhaus leicht beschädigt.







Aus bislang noch unbekannter Ursache ist es am frühen Mittwochabend gegen 19 Uhr zum Brand eines VW Golf in der Straße „In Grubäcker“ in Trossingen gekommen. Laut Mitteilung der Polizei entstand am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.