Bei einem Unfall in Schramberg ist am Dienstagabend ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21.15 Uhr auf der Oberndorfer Straße. Ein 28-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Oberndorfer Straße in Richtung Paradiesplatz unterwegs, als er auf Höhe des "Park der Zeiten" nach rechts von der Straße abkam und gegen eine Steinmauer prallte.

Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.