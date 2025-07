1000 Mitarbeiter in Stuttgart: Mercedes Mobility wird mit dem Mutterkonzern verschmolzen

Den Mitarbeitern der Mercedes-Benz Mobility AG mit Sitz am Stuttgarter Pragsattel stehen gravierende Veränderungen ins Haus. Ihr im Kern auf Finanzdienstleistungen ausgerichtetes Unternehmen wird zum Jahresende mit dem Mutterkonzern Mercedes-Benz verschmolzen. Die rund 1000 Beschäftigten in der Zentrale wurden am Mittwochnachmittag in einer virtuellen Informationsveranstaltung von Geschäftsführung und Betriebsrat über die Veränderungen informiert.

Es gehe um verbesserte Dienstleistungen für die Kunden, hieß es. Auf längere Sicht strebt Mercedes-Benz aber auch in diesem Bereich nach Effizienzgewinnen und will Doppelstrukturen abbauen. „Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden schneller, präziser und mit einem durchgängig exzellenten Kundenerlebnis zu bedienen. Dazu planen wir, den Fahrzeugvertrieb und den Vertrieb unserer Finanzdienstleistungen ab 1. Januar 2026 zusammenzuführen und unterstützende Verwaltungsaufgaben zu bündeln“, heißt es in einer Infomail, die den Beschäftigten nach der Zustimmung des Aufsichtsrates am Mittwoch zuging.

Mercedes Mobility hat sich schon mehrfach gehäutet

Es ist eine einschneidende Veränderung in einem Unternehmen, das seit seiner Gründung als Debis AG (Daimler-Benz Interservices) 1989 schon mehrere Häutungen mitgemacht hat. Aus Debis wurde im Jahr 2000 Daimler Financial Services, 2019 dann Daimler Mobility AG und 2022 Mercedes-Benz Mobility. In der Außendarstellung wird der Begriff Mobility nun gestrichen, die 1000 Beschäftigten im Hauptquartier wechseln per Betriebsübergang zu Mercedes-Benz. Betroffen sind laut Mitarbeiterinfo kundennahe Funktionen wie Vertrieb, Marketing, Kommunikation und Ladeservices, zentrale Finanzdienstleistungen wie Risikomanagement, Operations und Portfolio-Performance sowie übergreifende Aufgaben wie Personal, Recht und Controlling. Je nach Aufgabe werden sie mit unterschiedlichen Mercedes-Abteilungen verschmolzen.

2000 weitere Mobility-Mitarbeitende in Deutschland, die in Tochtergesellschaften wie der Bank oder dem Versicherungsbereich arbeiten, erhalten einen neuen Eigentümer – und werden künftig unmittelbar bei der Mercedes-Benz AG oder der Dachgesellschaft Mercedes-Benz Group AG aufgehängt. In den Auslandsgesellschaften, in denen 6000 Beschäftigte tätig sind, ist die künftige Konstruktion nicht einheitlich, da es unterschiedliche gesetzliche Vorgaben für Finanzdienstleistungen gibt. Überall aber sollen der Vertrieb und die Leasing- bzw. Finanzierungsangebote für potenzielle Kunden aus einer Hand geliefert werden.

Für alle gilt künftig der Ausschluss von Kündigungen bis 2035

Zwar bleibt der das Stadtbild prägende Gebäudekomplex am Stuttgarter Pragsattel erhalten und wird weiter als Standort genutzt, unter anderem durch die Bank. Die vom Betriebsübergang betroffenen Mitarbeitenden aber müssen teilweise ins Industriegebiet am Wallgraben in Stuttgart-Vaihingen umziehen, wo die Vertriebssparte residiert, oder in die Konzernzentrale nach Untertürkheim. Daraus können sich individuelle Nachteile ergeben. Geschäftsleitung und Betriebsrat haben sich deshalb in den vergangenen Monaten auf die Eckpunkte des Übergangs geeinigt, mit denen mögliche Nachteile abgefedert werden sollen.

Einen zentralen Pluspunkt konnte der Betriebsrat dabei in Sachen Arbeitsplatzsicherheit verbuchen: Für die bisherigen Mobility-Mitarbeiter gelten künftig auch die bei Mercedes vereinbarten Regeln zur Zukunftssicherung (Zusi). Das heißt, betriebsbedingte Kündigungen sind bis 2035 ausgeschlossen. Darüber hinaus übernehmen sie die Vergütungsregeln und Betriebsvereinbarungen von Mercedes-Benz.

Nach dem Betriebsübergang trägt Mercedes-Vertriebsvorstand Mathias Geisen die Verantwortung für das integrierte Finanzgeschäft. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Dass organisatorische Änderungen geplant sind, wussten die Beschäftigten bereits seit November 2024. Damals kündigte die Geschäftsleitung an, sie werde eine engere Verzahnung von Vertrieb und Finanzdienstleistungen prüfen – auch mit dem Ziel, Organisations- und Personalkosten zu reduzieren. Die Maßnahmen sind Teil des Effizienzprogramms NLP (next level performance) und dort des Teilprojekts „One Costumer“, das die Beziehung zum Kunden vereinheitlichen und verbessern soll.

Unabhängig davon gibt es weitere Bestrebungen, Kosten zu senken. Wie unsere Zeitung im Dezember 2024 berichtete, sollen die Belegschaften der Mercedes-Benz-Bank und der erst 2020 gegründeten Mercedes-Benz Leasing Deutschland von zusammen knapp 850 auf gut 500 Vollzeitstellen schrumpfen. Der bis 2027 geplante Abbau soll dabei ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen, hieß es seinerzeit bei einer Mitarbeiterveranstaltung.

Weitere Details der Veränderungen sollen der Belegschaft in den kommenden Monaten bekannt gemacht werden. In ihrer Mail werben Aufsichtsrat, Vorstand und Betriebsrat bei den Mitarbeitenden für Veränderungsbereitschaft: „Diese Veränderung ist mehr als eine strukturelle Anpassung. Sie ist Ausdruck unseres Anspruchs, die beste Kundenerfahrung der Branche zu bieten.“ Man zähle auf „eure Offenheit, eure Energie und euren Gestaltungswillen“.