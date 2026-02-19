1000 Kartons müssen mit: Umzug der Donaueschinger Realschule geht in die heiße Phase

Endlich geht es los. Profis und Lehrer packen gemeinsam an. Was mit den aussortierten Dingen passiert und wie es mit der Stimmung aussieht. Ein Blick hinter die Kulissen.

„Brauchen wir die Filzmaschine noch? Ist das Klebeband schon drüben? Das Umzugsunternehmen hätte gerne einen Kaffee. Wo sind die Putzsachen?“ Es ist der erste Umzugstag der Realschule und im Büro von Katja Fox geht es zu, wie in einem Taubenschlag. „Man kann noch so viel vorbereiten, es geht immer etwas schief. Gerade schaue ich hauptsächlich, dass alle etwas zu tun haben und keiner herumsteht“, sagt die Schulleiterin und lacht. „Wir machen ja seit Jahren nichts anderes, als diesen Umzug zu planen, und endlich ist der Tag gekommen. Ich bin hauptsächlich erleichtert“, setzt sie noch hinterher. Heute packen alle mit an.

Das Kollegium ist vollständig in den Umzug eingebunden. Die 70 Lehrkräfte bestücken, beschriften und koordinieren die Umzugskartons, die dann von den 14 Umzugsfachmännern in drei Lastwägen geladen werden. Damit sich in der neuen Schule alles wieder an Ort und Stelle findet, bekommt jede Fachschaft Aufkleber mit einer eigenen Farbe.

„1000 Umzugskartons haben wir geliefert bekommen“, verrät die Schulleiterin. „Dazu kommen noch 400 größere Kisten und verschiedenes Verpackungsmaterial.“ Die Umzugsfirma sei ein erfahrener Partner, auf deren Vorplanungen sie sich auch verlasse. Im Vorhinein hätten verschiedene Gespräche stattgefunden, der Ablauf der Umzugstage wurde gemeinsam vorbereitet. „Heute beginnen wir im Keller mit der Küche und und dem Technikraum. Da ist unglaublich viel Werkzeug gelagert. Egal, ob Filzmaschine oder Nähmaschine, alles muss hier eingepackt und drüben wieder ausgepackt werden.“ Stockwerksweise arbeitet sich die Umzugsfirma von unten nach oben.

Wolfgang Lange (von links), Volker Kanditt und Oliver Gubler von der Spedition Jüngling kennen sich aus mit Umzügen im großen Stil. Foto: Nadja Varsani

Volker Kanditt macht den Job bereits seit 35 Jahren und kennt sich aus. „Die ganze Umzugsplanung läuft bereits seit Wochen. Wir schauen uns vorher an, was wir an Ressourcen brauchen. Das heißt, wie viele Klassenräume es sind, wie die Wege sind, was wir an Ausrüstung brauchen“, erklärt der 56-Jährige. Dann brauche es vor allem Kraft, um den Inhalt der Schule an einen anderen Ort zu bewegen.

Gute Laune trotz Stress: Schulleiterin Katja Fox (rechts) in Abstimmung mit Lea Klein und Christian Gallus. Foto: Nadja Varsani

Der Umzug diene auch als gute Möglichkeit, sich von altem Ballast zu befreien. Was mit darf und was nicht, darüber hätten teilweise kleinere Diskussionen stattgefunden. „Da gibt es bei uns, wie auch im Querschnitt der Bevölkerung, diejenigen, die noch alles gebrauchen können, und die anderen, die rigoros alles wegwerfen“, so Fox.

Den Umzug schon Jahre im Hinterkopf

Vieles sei auch schon in der Planung des neuen Gebäudes und der jeweiligen Räume mitentschieden worden. Etwa wie groß der Kunstraum nun wird und entsprechend, welche Schneidemaschine dann gebraucht wird. „Jahrelang haben wir nur angeschafft, was unbedingt notwendig war. Damit wir es jetzt nicht umziehen müssen“. Tausend neue Tische werden derzeit in die neue Schule transportiert. Die neuen Stühle sind bereits seit drei Jahren in Benutzung.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Realschule Donaueschingen Aus Klassenzimmern werden Lernlandschaften Stadt Donaueschingen und Schule feiern das große Bauprojekt. Der Neubau ist jetzt offiziell in Betrieb gegangen. Der Umzug steht noch aus.

Einen Tageslichtprojektor werde es in der neuen Realschule beispielsweise nicht mehr geben. „Tatsächlich gibt es dort nur noch digitale Tafeln“, verrät Fox. Für die Werkzeuge, Möbel und Materialien, die nicht umgezogen werden, seien zunächst andere Donaueschinger Schulen angefragt worden. Ob es dann für die restlichen Dinge einen Flohmarkt oder Ähnliches geben werde, könne die Schulleiterin bisher nicht sagen. „Die Nachnutzung ist etwas, das bisher nicht final geklärt ist. Das lassen wir noch auf uns zukommen.“

Unsere Empfehlung für Sie Bauprojekt in Donaueschingen Bald können Busse an der neuen Realschule halten An der neuen Realschule in Donaueschingen werden Haltestellen und Parkplätze für Eltern angelegt. Während Bauphase wird es Einschränkungen in Friedhofstraße geben.

Im Neubau an der Villinger Straße herrscht Aufbruchstimmung. Die Auspackarbeiten werden von einer kleinen aufgestellten Box mit Musik begleitet. Die fröhliche Stimmung ist überall unter den Kollegen zu spüren. „Das ist eine Riesenchance für uns. Wer hat schon diese Möglichkeit, in seinem Lehrerleben eine neue Schule zu beziehen?“, fragt Saskia Braun, Fachleitung Geschichte. Sie freue sich vor allem auf die vielen neuen Entfaltungsmöglichkeiten und die gemeinsame Mensa, wo sich in Zukunft Lehrende und Lernende begegnen können.

Die neue Realschule

Mega-Projekt

Die Schule ist das größte Projekt in der Baugeschichte Donaueschingens und künftig eine der größten Realschulen in Baden-Württemberg. 56 Millionen Euro kostete der Neubau inklusive Sporthalle. Unterrichtet wird dort bald in einer Cluster-Struktur. Das heißt, Schülergruppen werden nach Jahrgang in eigenen Bereichen zusammengefasst. Verschiedene Arbeitsbereiche ermöglichen klassenübergreifende Begegnungsorte. An der derzeitigen Realschule werden über 800 Schüler in 31 Klassen unterrichtet.