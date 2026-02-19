1000 Kartons müssen mit: Umzug der Donaueschinger Realschule geht in die heiße Phase

Endlich geht es los. Profis und Lehrer packen gemeinsam an. Was mit den aussortierten Dingen passiert und wie es mit der Stimmung aussieht. Ein Blick hinter die Kulissen.
„Brauchen wir die Filzmaschine noch? Ist das Klebeband schon drüben? Das Umzugsunternehmen hätte gerne einen Kaffee. Wo sind die Putzsachen?“ Es ist der erste Umzugstag der Realschule und im Büro von Katja Fox geht es zu, wie in einem Taubenschlag. „Man kann noch so viel vorbereiten, es geht immer etwas schief. Gerade schaue ich hauptsächlich, dass alle etwas zu tun haben und keiner herumsteht“, sagt die Schulleiterin und lacht. „Wir machen ja seit Jahren nichts anderes, als diesen Umzug zu planen, und endlich ist der Tag gekommen. Ich bin hauptsächlich erleichtert“, setzt sie noch hinterher. Heute packen alle mit an.