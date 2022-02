2 Das Impfteam (von links): Timo Harr (Leitung Arbeitssicherheit und Gesundheit), Silvia Crisante (Betriebssanitäterin), Nadine Moosmann (Betriebskrankenschwester), Carina Link (Assistentin Betriebsarzt) und Betriebsarzt Andreas Reeb Foto: Trumpf-Laser

Kürzlich war es so weit: Der Betriebsarzt beim Laserhersteller Trumpf in Schramberg-Sulgen hat die tausendste Corona-Impfdosis im Betrieb verabreicht.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Was im Frühjahr 2021 sehr schleppend anlief, hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Wir blicken zurück: Damals warteten die Betriebsärzte und Unternehmen deutschlandweit darauf, ihren Teil zur Impfkampagne beitragen zu können. Auch bei Trumpf war alles vorbereitet. Am 10. Juni dann der Startschuss: Die ersten Impfdosen sind geliefert worden, wenn auch noch in eingeschränkten Mengen.

Anfangs wegen Knappheit gewartet

Geschäftsführer Hagen Zimer erinnert sich: "Uns war von Anfang an klar, dass wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten wollen, sich während der Arbeitszeit impfen zu lassen, sobald wir Impfdosen erhalten. Leider hat sich das aufgrund der Impfstoffknappheit bis in den Juni 2021 hingezogen. Doch unser Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheit hat alles dafür getan, dass sofort nach Erhalt der Impfdosen gestartet werden konnte und seither dauerhaft geimpft wird – trotz Unsicherheiten bei der Versorgungslage." Dass nun die 1000. Impfung im Betrieb verabreicht wurde, erfülle ihn mit Freude, so Zimer in einer Unternehmensmitteilung. "Ich danke dem gesamten Team des zuständigen Bereiches sowie dem Team um unseren Betriebsarzt für die hervorragende Organisation und den professionellen Umgang mit jeglichen Herausforderungen zu diesem Thema", betont der Geschäftsführer.

Nachfrage nach wie vor da

Fast 600 Mitarbeiter haben das Impfangebot bei Trumpf zwischenzeitlich angenommen. Erst- und Zweitimpfungen, nur Zweitimpfungen, Boosterimpfungen: alles war dabei, heißt es weiter. Dabei kam ausschließlich mRNA-Impfstoff zum Einsatz. "Wir waren sehr erleichtert, als wir im vergangenen Juni mit der Impfkampagne starten konnten, denn die Nachfrage war sehr groß, zumal es damals nicht einfach war, Termine bei Impfzentren und Ärzten zu erhalten", so Timo Harr, Leiter Arbeitssicherheit und Gesundheit. "Auch bei unseren Mitarbeitern war die Freude und Erleichterung über eine Impfmöglichkeit im Betrieb zu spüren. Seither bieten wir kontinuierlich Termine an, die immer gerne wahrgenommen werden. Einen deutlichen Anstieg der Nachfrage spürten wir auch noch mal, als es bei vielen Kollegen ans Boostern ging."

Dank ans Team

Harr bedankt sich beim kompletten Impfteam für die professionelle Arbeit: "Ohne den engagierten Einsatz des Teams um unseren Betriebsarzt Andreas Reeb, unsere Betriebskrankenschwester sowie unsere Betriebssanitäter, wäre die reibungslose Umsetzung nicht möglich gewesen. Aufgrund von fortwährenden Unsicherheiten bei der Versorgungslage sowie der kurzfristigen Anpassung von Impf- und Genesenenstatus, war der Organisationsaufwand oft enorm. Das Ergebnis konnte sich jedoch immer sehen lassen."

Trumpf-Laser wird laut Mitteilung das Impfangebot für die Mitarbeiter auch in Zukunft aufrechthalten. Zudem werden die flankierenden Hygienemaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten permanent an die aktuelle Lage angepasst – immer verbunden mit der Hoffnung auf baldige Entspannung, schreibt das Unternehmen abschließend.