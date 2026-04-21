1.000 Euro steuerfrei: Entlastungsprämie bis 2027? SPD erwartet rasche Entscheidung

Eigentlich sollte die Entlastungsprämie nur 2026 gelten. Darüber, ob Arbeitgeber die 1.000 Euro auch noch bis Juni 2027 zahlen könnten, soll es Dirk Wiese zufolge bald eine Entscheidung geben.
Berlin - Über die Verlängerung der geplanten Entlastungsprämie von 1.000 Euro könnte schnell entschieden werden. Das stellte SPD-Politiker Dirk Wiese in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv in Aussicht. "Wir befinden uns dazu gerade in den finalen Gesprächen mit unserem Koalitionspartner. Das wird jetzt auch relativ schnell entschieden", sagte der Sozialdemokrat.