1000 Euro Krisenbonus für Beamte in BW? Finanzminister Bayaz äußert sich eindeutig

Baden-Württembergs Finanzminister will keine 1000-Euro-Prämie an die öffentlich Bediensteten im Land zahlen. Hohe Mehrkosten drohen aber bei der Beamtenbesoldung.
Die von der Bundesregierung angeregte steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von 1000 Euro für 2026 weckt auch im öffentlichen Dienst Begehrlichkeiten. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Volker Geyer, fordert vom Staat, als Arbeitgeber mit gutem Beispiel voranzugehen. Bund, Länder und Kommunen müssten den Krisenbonus schnell einführen – als Zusatzleistung, die nicht mit Tarif- oder Besoldungserhöhungen verrechnet wird.