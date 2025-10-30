100 Verkaufsstände: Jahrmarkt in Ichenheim lockt hunderte Besucher

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen strömten die Menschen aus der Region und sogar dem benachbarten Elsass nach Ichenheim.
Vom Hosenträger bis zum Staubsauger, vom frischen Meerrettich bis zum exotischen Gewürz, von der modischen Wollmütze bis hin zu warmen Socken bot der Ichenheimer Herbstjahrmarkt am Mittwoch eine breite Auswahl an Nützlichem aber auch an Modeschmuck für Teenager – und gerade von Kindern heiß begehrten Kleinigkeiten wie Luftballons. Bei strahlendem Sonnenschein strömten hunderte Besucher – aus dem Ried, den Umlandgemeinden und dem benachbarten Elsass – nach Ichenheim, um zu schauen, zu kaufen und bei Essen und Trinken oder auch zwischen den Marktständen ein Schwätzchen zu halten.