100 Verkaufsstände: Jahrmarkt in Ichenheim lockt hunderte Besucher

Vom Hosenträger bis zum Staubsauger, vom frischen Meerrettich bis zum exotischen Gewürz, von der modischen Wollmütze bis hin zu warmen Socken bot der Ichenheimer Herbstjahrmarkt am Mittwoch eine breite Auswahl an Nützlichem aber auch an Modeschmuck für Teenager – und gerade von Kindern heiß begehrten Kleinigkeiten wie Luftballons. Bei strahlendem Sonnenschein strömten hunderte Besucher – aus dem Ried, den Umlandgemeinden und dem benachbarten Elsass – nach Ichenheim, um zu schauen, zu kaufen und bei Essen und Trinken oder auch zwischen den Marktständen ein Schwätzchen zu halten.

Nach tagelangen Regenfällen, stürmischem Wind und kalten Temperaturen herrschte wieder einmal typisches „Jorhmärktwetter“, wie Einheimische und Besucher zufrieden feststellten: sonniges Herbstwetter, das zum Besuch des zweimal im Jahr stattfindenden Jahrmarktes einlud.

100 Stände waren in der Rheinstraße vom Gasthaus „Schwanen“ bis zur Kreuzung mit der Heerstraße/Kreuzstraße aufgebaut. Einige Aussteller hatten sich nicht vorab angemeldet, sondern waren frühmorgens angereist, um bei der Restplatzvergabe noch einen der begehren Standplätze zu erhalten, berichtete Marktmeisterin Ulrike Schuhmacher von der Gemeinde Neuried gegenüber unserer Redaktion. Am späten Vormittag war sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Bärbel Deiß auf dem Markt unterwegs, um die Standgebühr zu kassieren.

Marktbeschicker reisten unter anderem aus Leipzig und Pirmasens an

Sogar aus Leipzig waren einige Anbieter angereist, aber auch aus dem Schwäbischen kamen viele, teils schon seit vielen Jahren viele Marktbeschicker ins Ried. Aus Primasens war Monika Bär-Sollfrank mit ihren Socken aus Alpaka- und Merinowolle gekommen und zeigte sich „sehr zufrieden“ mit dem Marktverlauf. Ein kuscheliges Lammfell für das Sofa oder Kinderwagen bot Roland Mayer aus Balingen mit seiner Frau an. Sie waren schon morgens um 6 Uhr daheim losgefahren war, um rechtzeitig beim Markt in Ichenheim zu sein. Wer Wollmützen, Schals und Handschuhe für die kalte Jahreszeit suchte, wurde ebenso fündig wie die vielen Kinder und Jugendlichen, die dank der Herbstferien schon vormittags auf dem Markt unterwegs waren und Familien mit Kindern, die Bilderbücher, Spielzeug aus Plastik und Holz sowie viele glitzernde Kleinigkeiten begutachteten. Die Besucher konnten sich auch die Schuhe oder die Brille putzen lassen und dann noch das Reinigungsmittel für daheim – sensationelle Wirkung vom Verkäufer garantiert – erwerben.

Foto: Nußbaum-Jacob

Aber auch aus Ichenheim waren einige Anbieter mit dabei, ao auch Lothar Rudolf, der mit seinem Schlüsseldienst schon seit etwa zwei Jahrzehnten beim Markt vertreten ist und erzählt, dass auch manche Marktbesucher auch noch Tage später bei ihm anrufen, um sich von ihm einen Zweitschlüssel anfertigen zu lassen. Sabine Schwärzel von „S’ Müller Gärtners“ bot Blumen und Gestecke an, der Hofladen „Kostbar“ von Lukas Dittus präsentierte nicht nur Bio-Gemüse und Salat, auch Wurst, Käse und Brötchen mit Polo-Fino zum Verzehr.

An zahlreichen Ständen gab es ein großes kulinarisches Angebot

Die Ichenheimerin Susanne Stulz hatte handgefertigte Naturseifen mit vielen Duftnoten im Angebot. Der Ichenheimer Musikverein bot seinen Fotokalender für das Jahr 2026 an und beim Stand vom katholischen Kindergarten St. Nikolaus gab es Kürbissuppe.

Schlangen bildeten sich an den Ständen, die Speisen anboten: ob Flammenkuchen, Crepes, Hähnchenschnitzel oder Bratwurst – für jeden Geschmack war etwas dabei. Auch der Neurieder Bürgermeister Tobias Uhrich kam in seiner Mittagapause, um seine Familie auf dem Markt zu treffen und dort zu essen. „Jahrmarkt-Klassiker“ wie gebrannte Mandeln und Magenbrot wurden von vielen mit nach Hause genommen. Gerne wurde besonders von den zahlreichen älteren Besuchern die Möglichkeit genutzt, sich auch einmal auf Bierbänken, die an einigen Essensständen standen, hinzusetzen. Bis in die Abendstunden war noch reger Betrieb auf dem Jahrmarkt und sowohl die Besucher wie auch die Marktbeschicker zeigten sich rundum zufrieden.

Kinderchor

Die 70 Kinder vom Chor der Grundschule Ichenheim bekamen am Nachmittag für ihren Auftritt mit Herbstliedern und Gedichten unter der Leitung von Katharina Köhler viel Beifall.