Für den sechsten Lahrer Firmenlauf am Freitag, 5. Juli, haben sich bereits mehr als 1700 Läufer aus 100 Unternehmen angemeldet. Das teilt der Veranstalter, die Firma N-plus-Sport, mit.

Die meisten Starter habe, Stand jetzt, Titelsponsor Zalando mit 118 gemeldet. Auch die Stadt Lahr sei in dreistelliger Stärke (114) vertreten. Zehnder, Schneider Electric Automation und der Caritasverband & Katholische Sozialstation St. Vinzenz Lahr laufen alle jeweils mit mehr als 80 motivierten Kollegen mit. Die Anmeldezahlen sprechen für den Erfolg des Konzepts Firmenlauf, urteilt der Veranstalter.

Nachmeldungen sind weiterhin online, bei der Startunterlagenausgabe am Donnerstag, 4. Juli von 14 bis 18 Uhr in der Hauptstelle der Volksbank Lahr (Schillerstraße 22) sowie am Freitag, 5. Juli auf dem Veranstaltungsgelände ebenfalls von 14 bis 18 Uhr möglich, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Startschuss fällt um 18 Uhr. Im Anschluss folgt die große After-Run Party auf dem Gelände des Seeparks.