Zahlreiche Handballer aus der Region haben sich bei den „Beach Days“ in den Sand geschmissen. Rund 100 Mannschaften traten von Donnerstag bis zum Sonntag zu den Turnieren an.

Das Firmenturnier wurde am Donnerstagnachmittag pünktlich um 17.30 Uhr angepfiffen. Von den angetretenen Mannschaften setzte sich das Team der „LBC Solutions“ durch. Auf Platz zwei folgte die Mannschaft von „Zürcher Bau“ und auf dem dritten Treppchenplatz ließ sich das Gasthaus Prinzen feiern.

Bei dem „Sie-und-Er-Beach Cup“ traten am Freitagnachmittag 38 Mannschaften an. Nach einigen Stunden Werfen, Pirouetten drehen und Kempa-Trick ausführen – alles bei besten Wetterverhältnissen – wurden am Abend bei Flutlicht die ersten drei Plätze des gemischten Turniers bekanntgegeben. Platz ein belegten die „Despos“ und die „Dreisamtiger“. Auf das zweite Siegertreppchen traten die „Girls Just wanna have fun“ und „Kräscheis“. Platz drei wurde von „OKTobosse“ und dem „Wolfsrudel“ belegt.

Unter den Besuchern fanden sich auch lokale Handball-Größen wie Julius Emrich (SG BBM Bietigheim), Frederik Simak (Lemgo Lippe), Alexander Velz (SG BBM Bietigheim) und Jonathan Fischer (SG BBM Bietigheim), die inzwischen in den höchsten deutschen Ligen spielen.

Beim „Beach-Fun-Cup“ am Samstag traten 29 Mannschaften an. 14 Frauen- und 25 Männer-Teams spielten jeweils um die drei ersten Plätze.

Siegerteam will zur deutschen Meisterschaft nach Cuxhafen

Bei den Frauen spielten sich die „Despos“ auf den ersten Platz, die „Beach Bulls“ erzielten Platz zwei und „Die wilden Hühner“ belegten Platz drei. Bei den Männern betrat die „Gummibierbande“ auf dem ersten Platz die Siegertreppe. Die „SV Dölphins“ waren mit Platz zwei und die „HapBie houR“ mit dem dritten Platz sehr zufrieden.

Die „Despos“ traten bereits bei drei German-Beach-Open- Turnieren an. Die Mannschaft, beim Beach-Handball besser bekannt als „Desperados Housewives“, vom TuS Ottenheim stellt sich mittlerweile professioneller auf und ist auf einem guten Weg zur deutschen Meisterschaft. Bei den German Beach Open (GBO) in Altenheim belegten sie den zweiten Platz. In der Ewigen Rangliste der GBO stehen sie auf dem zwölften Platz. Aktuell haben sie 1108 Punkte aus drei Turnieren (Altenheim, Oberlübbe, Bartenbach) mitgenommen.

Die Qualifikation für das Finalturnier, das vom 28. bis 30. Juli in Cuxhaven stattfindet, haben die „Despos“ wahrscheinlich erreicht, so Trainer Nico Baumann. Es stehen aber noch ein paar Turniere bis zu den Meisterschaften an.

Der Sonntag bei den Ottenheimer „Beach-Days“ war mit einem Turnier den örtlichen Vereine und Interessengemeinschaften vorbehalten.