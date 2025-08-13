100 Tage Schwarz-Rot: Spahn: Wir müssen als Koalition noch enger zusammenwachsen

Die ersten 100 Tage Schwarz-Rot waren turbulent. Besonders auf Unionsfraktionschef Spahn ist die SPD seit der geplatzten Richterwahl nicht gut zu sprechen. Der wünscht sich nun mehr Zusammenhalt.
Berlin - 100 Tage nach dem Start der schwarz-roten Bundesregierung hat Unionsfraktionschef Jens Spahn die Koalitionäre zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. "Wir müssen als Koalition offenkundig noch enger zusammenwachsen", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir müssen einen Sinn dafür entwickeln, was gemeinsam gehen kann und gemeinsam gehen muss. Und für das, was wir uns gegenseitig zumuten können – und was eben nicht."