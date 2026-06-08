100 Tage mit den neuen Betreibern: Wie die Firma Kenk dem Seelbacher Pflegeheim neues Leben eingehaucht hat

Vor 100 Tagen hat die Firma Kenk das Haus St. Hildegard in Seelbach übernommen. Seitdem hat sich im Pflegeheim schon einiges getan.
Mit einem Lächeln auf den Lippen und freundlichen Grußworten wird unsere Redaktion im Seelbacher Pflegeheim empfangen. Mitarbeiter sind gerade dabei, die nicht mehr mobilen Bewohner nach dem Mittagsschlaf in den Gemeinschaftsräumen zusammenzubringen. Auch die Senioren freuen sich über den Besuch, eine Dame, offenbar LZ-Leserin, erkennt sogar den Berichterstatter aus der Zeitung wieder. Die Atmosphäre ist entspannt und harmonisch. Ein kompletter Gegensatz zur monatelangen Unsicherheit, bis die Rettung des Pflegeheims schließlich feststand.