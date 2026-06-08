100 Tage mit den neuen Betreibern: Wie die Firma Kenk dem Seelbacher Pflegeheim neues Leben eingehaucht hat

Mit einem Lächeln auf den Lippen und freundlichen Grußworten wird unsere Redaktion im Seelbacher Pflegeheim empfangen. Mitarbeiter sind gerade dabei, die nicht mehr mobilen Bewohner nach dem Mittagsschlaf in den Gemeinschaftsräumen zusammenzubringen. Auch die Senioren freuen sich über den Besuch, eine Dame, offenbar LZ-Leserin, erkennt sogar den Berichterstatter aus der Zeitung wieder. Die Atmosphäre ist entspannt und harmonisch. Ein kompletter Gegensatz zur monatelangen Unsicherheit, bis die Rettung des Pflegeheims schließlich feststand.

Der Kraftakt: „Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht“, sagt Jonas Kenk vor dem 100. Tag im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Chef der Pflege-Centrum Lahr GmbH spielte die entscheidende Rolle, dass das Schuttertal nach dem Rückzug der Caritas noch ein Pflegeheim hat. Nach harten Verhandlungen verkaufte der Verband das Haus. Kenk übernahm am 1. März.

Schon bei der kleinen Feier an diesem Sonntag, „die am Ende gar nicht mehr so klein war“, machte sich bei Bewohnern, Angehörigen und im ganzen Dorf die Erleichterung breit. Doch für die neuen Betreiber begann da erst die eigentlich Arbeit. Keine leichte Aufgabe, denn „der Akku war auf Sparflamme nach dem Kraftakt. Und jetzt ging es erst richtig los“, gesteht Jonas Kenk ein. „Der Laden“, sagt er, sei nämlich mit „diversen Problemen hinterlassen worden“.

Mehrheit der Caritas-Mitarbeiter ist nach Ettenheim gewechselt

Das Personal: Zunächst einmal, galt es für Kenk für ausreichend Personal zu sorgen. Von der Caritas seien 60 Prozent der Mitarbeiter nach Ettenheim gewechselt. „Mit vielen hatten wir nicht einmal die Chance zu reden“, bedauert er. Das Team wurde ergänzt um eigene Mitarbeiter, um die Kenk-Philosophie zu transportieren, darunter Sandra Seitz, zuvor in Lahr tätig. „Ich habe vom ersten Tag an gesagt, ich gehe mit“, sagt sie. Sie wollte unbedingt in ihrem Heimatort arbeiten. In Seelbach übernimmt sie seitdem die Leitung der Tagespflege.

Auch einige Neueinstellungen habe es gegeben. Heimleiter Sascha Schmieder etwa war zuvor selbstständig in der Fort- und Weiterbildung tätig. Er kommt aus Reichenbach, war in Seelbach in der Schule und hat eine enge Verbindung zum Pflegeheim: „Ich habe hier vor 26 Jahren meinen Zivildienst geleistet.“ Entsprechend gerne sei er an den Ort zurückgekehrt, an dem er die Begeisterung für das Berufsfeld entwickelt hat. Noch immer fehlt es allerdings an Personal, weshalb Kenk das Pflegeheim nicht in voller Auslastung – und auch noch nicht voll wirtschaftlich – betreiben kann. 26 der 40 möglichen Plätze sind nur belegt.

Menschen spendeten fleißig für die Einrichtung

Die Einrichtung: Für den neuen Betreiber galt es, Brandschutzauflagen zu erfüllen. Der Caritasverband hatte monatlich Tausende Euro in eine Brandwache investiert. Jonas Kenk hakte jedoch lieber beim Landratsamt nach, ob per Funk verbundene Brandmelder in den Zimmern ausreichen würden. Er erhielt das Okay – und wenige Tage später waren sie installiert.

Ein weiteres Problem bei der Übernahme: „Es war leer und tot“, beschreibt Kenk die Einrichtung des Pflegeheims. Hier schaffte ein Spendenaufruf Abhilfe: „Wir haben richtig tolles Zeug bekommen“, sagt Jonas Kenk. Die Seelbacher und Schuttertäler seien gerne bereit gewesen, für ihr Pflegeheim zu spenden. Zusammengekommen sind so etwa einige Schränke, Bilder, Lampen, Spiegel und sogar Wanduhren. Schmieder ergänzt, dass sich einige Bewohner sehr über Nähmaschinen oder Hirschgeweihe gefreut haben. „Sie bekommen jetzt zurück, was sie ihr ganzen Leben begleitet hat. Es wird immer heimeliger“, erklärt er strahlend. Da das Unternehmen noch nie einen laufenden Betrieb übernommen habe, sagt Kenk, sei nicht nur die Wirtschaftlichkeit ein Risiko gewesen. „Wir hatten die Sorge, dass wir es nicht schaffen, unseren Spirit hier hereinzubringen, wir hatten die Sorge, dass es fremdelt. Doch es ist gigantisch, wie wir hier angenommen werden. Man hat das Gefühl, das Pflegeheim ist Allgemeingut.“

Gemeinschaft hat einen ganz neuen Stellenwert

Die Gemeinschaft: Die Betreiber sind zudem bemüht, die Bewohner am Leben im Ort teilhaben zu lassen. „Wir öffnen uns“, sagt Schmieder. Kooperationen gab es mit der Schule und den Konfirmanden, beim Sonnenwendlauf werden die Bewohner die Sportler an der Strecke anfeuern. Seitz berichtet, wie stolz die Bewohner waren, als sie einen Maibaum gestellt und dazu Volkslieder gesungen haben. Beim Besuch unserer Redaktion fiebern die Bewohner gerade auf das Europa-League-Finale des SC Freiburg hin, haben dafür eigens Fan-Utensilien gebastelt.

Die Senioren im Pflegeheim nehmen am Leben Teil. Hier fieberten sie etwa dem Europa-League Finale des SC Freiburg entgegen. Foto: Köhler

Bürgermeister ist voll des Lobes

Der Bürgermeister: Rathauschef Michael Moser findet, dass die ersten 100 Tage „unsere Erwartungen sogar übertroffen“ haben. „Vor rund einem Jahr standen wir noch an einem völlig anderen Punkt. Damals war die Zukunft der Einrichtung ungewiss, heute erreichen mich fast täglich positive Rückmeldungen von Angehörigen sowie Bürgerinnen und Bürgern“, sagt er. Die Entwicklung mache ihn „sehr glücklich, dankbar und zuversichtlich“. Erst vor wenigen Tagen habe ihn eine Seelbacherin mitgeteilt, sie gehe heute so oft ein uns aus wie noch nie, weil man sich im Pflegeheim sehr wohlfühlen könne. Die Einrichtung, sagt Moser, ist dank der Familie Kenk wieder in der Gemeinde und im Schuttertal angekommen. „Man spürt, dass die Familie eine besondere Idee im Umgang miteinander hat“, ist der Rathauschef voll des Lobes und Dankes auch gegenüber den Mitarbeitern. „Die vergangenen Monate haben zugleich wieder gezeigt, wie wichtig das Thema Pflege für unsere Gesellschaft ist. Deshalb müssen wir diesem Bereich auch künftig die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient.“

Einige Herausforderungen sind noch zu meistern

Die Zukunft: Kenk verhehlt nicht, dass die ersten 100 Tage nicht nur eitel Sonnenschein waren: „Leid, Tod und Trauer gehören dazu.“ Doch: „Wir fühlen uns wohl“, sagt der neue Betreiber. Auch wenn die Arbeit noch lange nicht vorbei sei, im Gegenteil: Kenk macht darauf aufmerksam, dass die baulichen Veränderungen im Sinne der Heimbauordnung noch ausstehen. „Wir müssen die Bewohnerbäder vergrößern, damit sie rollstuhlgerecht sind. Außerdem bauen wir die Stationsflächen zurück, um die Gemeinschaftsfläche zu vergrößern“, gibt Jonas Kenk einen Einblick. Ein neuer Boden soll auch noch eingebaut werden, auch bei der Technik gebe es noch einiges zu tun. „Wir haben auch noch Platz, der oberste Stock ist noch nicht ausgebaut“, erklärt er weiter. In Zukunft könne man so 43 Bewohner dauerhaft unterbringen – so sich denn genug Personal findet.

Hier setzt das Seelbacher Pflegeheim kurzfristig auf „Mund-zu-Mund-Propaganda“, so Schmieder. Es möge sich „herumsprechen, wie viel Spaß es macht.“ Langfristig setze man auf eigene Ausbildung. Hier stehen die Sterne gut: Beim „Boys Day“ Ende April habe man acht Interessierte begrüßt. Auch einige Praktikanten haben in Seelbach schon in den Pflegeberuf hineingeschnuppert. „Sie kommen gerne und sie haben uns sogar Geschenke vorbeigebracht, als die Zeit vorbei war“, freut sich Seitz über das Interesse. Jonas Kenk betont jedoch, dass es einfach ein verpflichtendes soziales Jahr brauche, um dem Fachkräftemangel Herr zu werden und Stereotypen des Berufsbild abzulegen. Für Mitarbeiter – wie Bewohner – gelte in Seelbach nämlich folgendes: „Pflege ist cool, wir sind cool!“ Dieses Motto hat das Pflegeheim Seelbach in den ersten 100 Tagen schon vielfältig mit Leben gefüllt.

Fußballspiel geplant

Tatsächlich umsetzen möchte Jonas Kenk einen – eigentlich nicht ganz ernst gemeinten – Vorschlag unserer Redaktion eines Fußballspiels zwischen der Pflegeheim-Belegschaft und der Gemeindeverwaltung. Hintergrund ist, dass sich Kenk und Bürgermeister Moser aus alten Fußballzeiten kennen.