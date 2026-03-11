Erst 100 Tage im Amt und es geht ums große Ganze: Welche Projekte sind mit schwierigem Haushalt finanzierbar und was fällt hinten runter?
Der Terminkalender ist eng getaktet, kaum ein Zeitfenster bleibt für das Pressegespräch. Oftmals sitzt Marion Isele noch bis spät abends in ihrem neu eingerichteten Büro im Rathaus. Und so seien auch die ersten 100 Tage im Amt tatsächlich sehr schnell vergangen, sagt die neue Bürgermeisterin von Zell. Sie habe sich in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über die vielen unterschiedlichen Themen, Projekte und Abläufe innerhalb der Verwaltung verschaffen müssen, erzählt sie. Doch: „Die Themenvielfalt macht Spaß.“