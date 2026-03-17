100 Tage Bürgermeister: Das erste Jahr von Bodo Lange in Meißenheim fordert viele Entscheidungen

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden im Jahr 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern der Region nach. Bodo Lange ist in Meißenheim 100 Tage im Amt.

„Die Einarbeitung hat gut funktioniert“, bilanziert Bodo Lange. 100 Tage ist er nun schon Bürgermeister von Meißenheim. Als einziger Kandidat trat er für die Nachfolge von Alexander Schröder an, am 28. September erhielt er 85,5 Prozent der Stimmen. Lange, zuvor als Projektleiter im Bauwesen tätig, kennt die Gemeinde und ihre Arbeitsweise, war jahrelang Mitglied des Gemeinderats. Ein radikaler Kurswechsel ist daher nicht zu erwarten. „Ich schaue mir die Prozesse in Ruhe an. Wir müssen nicht alles sofort ändern“, stellt er klar.

Für seine persönliche Arbeitsweise hat Lange bereits konkrete Vorstellungen: „Wir sollten nicht zu lange an nur einem Thema dranbleiben.“ Der Bürgermeister spricht sich generell dafür aus, bei Projekten das Tempo anzuziehen und „schnelle Entscheidungen zu treffen statt lange zu diskutieren.“ Im Zweifelsfall sollte man lieber erst die Entscheidung treffen, sollte sich dann herausstellen, dass der Weg doch nicht der richtige war, die Vorgehensweise ändern und zügig umstellen.

Zweiter Bauabschnitt des Radwegs hat Priorität

Die Liste an Themen, mit denen sich Lange im ersten Amtsjahr beschäftigt, ist lang. „Es stehen große Projekte in den Startlöchern“, blickt Lange nach vorne. Straßensanierungen in Meißenheim sind Teil davon, ebenso der zweite Abschnitt des Radwegs nach Ichenheim. Dieses Projekt steht bereits seit 2009 auf der Meißenheimer Agenda. 2021 wurde der erste Bauabschnitt vom Wald nach Ichenheim fertiggestellt, nun soll der zweite Teil bis zum Ortsrand folgen und die Lücke schließen. „Eine komplette Verbindung nach Ichenheim ist vor allem für Schüler von großer Bedeutung, die mit dem Rad zur Realschule fahren“, berichtet Lange. „Es ging zwar bisher irgendwie“, meint er, doch der neue Radweg werde komfortabler und sicherer sein. Grundstückskäufe und die Abstimmungen mit dem RP seien gut vorangekommen, Spatenstich ist wohl Ende des Jahres.

Unsere Empfehlung für Sie 85,5 Prozent der Stimmen erhalten Bodo Lange ist neuer Bürgermeister von Meißenheim Die Meißenheimer wählten am Sonntag ihr neues Gemeindeoberhaupt. Bodo Lange wurde mit 1301 Stimmen zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt.

Auch die weiteren Planungen zum Bau des neuen Rückhalteraums Ichenheim-Meißenheim-Ottenheim wird die Gemeinde beschäftigen. „Wir müssen noch viele Entscheidungen treffen“, blickt Lange voraus. Ein ganz wesentliche Punkt sei die Versetzung der Schollenhütte, die für den Polder weichen muss. „Hier müssen wir eine Lösung finden“, so der Bürgermeister. Lange hebt zudem die Dimensionen des Projekts hervor. Die Bauphase auf der Fläche von 360 Hektar werde mehr als zehn Jahre dauern. Für bis zu 5,8 Millionen Kubikmeter Wasser – die Menge entspricht rund 2500 olympischen Schwimmbecken – ist der Rückhalteraum ausgelegt. Insgesamt 29 Brunnen werden dafür sorgen, dass bei einer Flutung das Grundwasser nicht nach oben gedrückt wird und so die Häuser in Meißenheim vor Schäden geschützt sind. Die Zeit bis zum Baubeginn und zur Inbetriebnahme „müssen wir gut nutzen“, sagt Lange. Bei den Bürgern sei zwar angekommen, dass das Projekt sinnvoll sei, doch das Ziel sei „so wenig wie möglich Belastung im Dorf“. Denn es werden „Erdmassen bewegt, das kann man sich noch gar nicht vorstellen“.

Stichwort Belastung: Der Lärmschutz an der A 5 bei Kürzell ist ein weiteres, wichtiges Thema, vor allem natürlich für des Ortsteil – Langes Heimatort. Hier klafft weiterhin eine Lücke im Lärmschutzwall, die Situation habe sich in den vergangenen Jahren „eher verschlimmert als verbessert“, da eine Art Trichterwirkung entstanden sei. „Ich kann noch nichts fest versprechen, aber wir sind in Gesprächen für eine Lösung“, kündigt Lange an.

Lösung für den Lärmschutz bei Kürzell in Sicht

Die braucht es auch beim Feuerwehrhaus in Kürzell. „Es ist in die Jahre gekommen“, sagt Lange. Etwa fehle eine Umkleide für Frauen. Notwendig ist mindestens eine Sanierung, der Rathauschef präferiert einen Neubau an einem anderen Standort. Denn das biete auch die Chancen, das bestehende Gerätehaus anders gewinnbringend zu nutzen. „Wir wollen schnell vorankommen, es muss Klarheit herrschen“, sagt Bodo Lange. Die Gemeinde Meißenheim werde auch in Zukunft auf ein Feuerwehrhaus in jedem Ortsteil setzen. Eine gemeinsame Heimat beider Abteilungen ist aufgrund der vorgeschriebenen Ausrückzeiten keine Option. Außerdem wurde das Meißenheimer Haus erst 2021 neu gebaut.

Zur Person

Bodo Lange lebt mit seiner Partnerin in Kürzell. Er ist der erste Meißenheimer Bürgermeister aus dem Ortsteil. Vor seiner Wahl zum Rathauschef im September 2025 war er seit 2019 Mitglied des Gemeinderats und ein Jahr lang Stellvertreter seines Vorgängers Alexander Schröder.