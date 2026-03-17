100 Tage Bürgermeister: Das erste Jahr von Bodo Lange in Meißenheim fordert viele Entscheidungen

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden im Jahr 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern der Region nach. Bodo Lange ist in Meißenheim 100 Tage im Amt.
„Die Einarbeitung hat gut funktioniert“, bilanziert Bodo Lange. 100 Tage ist er nun schon Bürgermeister von Meißenheim. Als einziger Kandidat trat er für die Nachfolge von Alexander Schröder an, am 28. September erhielt er 85,5 Prozent der Stimmen. Lange, zuvor als Projektleiter im Bauwesen tätig, kennt die Gemeinde und ihre Arbeitsweise, war jahrelang Mitglied des Gemeinderats. Ein radikaler Kurswechsel ist daher nicht zu erwarten. „Ich schaue mir die Prozesse in Ruhe an. Wir müssen nicht alles sofort ändern“, stellt er klar.