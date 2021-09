Tiefgarage Nord in Nagold erweitert

5 Die erweiterte Tiefgarage verfügt über ein natürliches Belüftungssystem über zwei große Deckenöffnungen, die in die Pflanzinseln integriert sind. Foto: Fotos: Priestersbach

Nach intensiver Planungsphase und fast zweijähriger Bauzeit ist es soweit: Am 23. September wird die Erweiterung der Tiefgarage Innenstadt Nord offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Fast 100 zusätzliche Stellplätze stehen dort künftig am nördlichen Stadteingang in einem freundlichen, modernen und barrierefreien Parkhaus zur Verfügung.

Die weiteren Projekte, wie beispielsweise der neue entstehende Platz vor dem Otto-Hahn-Gymnasium, befinden sich quasi auf der Zielgeraden und sollen der Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt übergeben werden. Jetzt war es der Stadtverwaltung wichtig, in einem ersten Schritt die neuen Parkmöglichkeiten für die Nutzung freizugeben.

Bei der millionenschweren Baumaßnahme handelt es sich um eine Erweiterung der bestehenden OHG-Tiefgarage um weitere 97 Stellplätze, so dass hier künftig insgesamt 163 kameraüberwachte Stellplätze zur Verfügung stehen. Die moderne Tiefgarage hat nun eine zusätzliche Zufahrt über die Calwer Straße erhalten, während die Ausfahrt ausschließlich am Unteren Wehr möglich ist. Die erweiterte Tiefgarage verfügt über ein natürliches Belüftungssystem und über zwei große Deckenöffnungen, die im Zusammenhang mit der Platzgestaltung in die Pflanzinseln integriert sind. Daneben werden Vorbereitungen für vier Ladestationen getroffen, und für Lehrer stehen rund 15 Fahrradstellplätze zur Verfügung.

4 700 Quadratmeter

Unmittelbar mit diesem Bauvorhaben verbunden ist der Bau eines neuen verglasten Eingangsbereichs an der Stadthalle, in dem sich der Aufzug aus der Tiefgarage befindet. Die weiteren Zugänge zur Tiefgarage erfolgen über ein Treppenhaus unter der Pergola im Platzbereich oder über die Zufahrtsrampe an der Calwer Straße. Das Foyer wird zudem mit einem modernen Kassen- und Informationssystem ausgestattet.

Die neue Platzfläche auf der Tiefgarage umfasst rund 4 700 Quadratmeter und wird geprägt durch vier organisch geformte Pflanzinseln, die von unterleuchteten Betonsitzelementen eingefasst sind. Die Pflanzinseln schaffen mit Großbaum-Bepflanzungen, Strauchgruppen sowie Gräser- und Staudenpflanzungen grüne Aufenthaltsbereiche. Der Platz bildet einerseits den Eingangsbereich zur Stadthalle, andererseits ist er auch Pausenhof des OHG. Ausgestattet wird der Platzbereich zusätzlich mit Kurzzeitparkplätzen, zwei Ladestationen für vier Personenwagen, Fahrrad-Ladestationen für E-Bikes sowie einer öffentlichen WC-Anlage.

Diese Projekte in der Innenstadt haben natürlich ihren Preis: Die Kosten für die Tiefgarage werden vom Stadtbauamt mit 5,6 Millionen Euro beziffert, 800 000 Euro werden für das neue Foyer der Stadthalle fällig – und die Platzgestaltung schlägt mit weiteren 1,7 Millionen Euro zu Buche. Weil sich das Gesamtprojekt im Sanierungsgebiet "Nordöstliche Innenstadt" befindet, fließen allerdings großzügige Fördermittel von Bund und Land – unterm Strich rund 1,6 Millionen Euro, wie Bauamtsleiter Rafael Beier anmerkt. Zufrieden ist man im Rathaus mit der Gesamtabwicklung und den beteiligten Firmen. "Die Handwerker haben exzellente Leistungen abgeliefert und die Fertigstellung erfolgt just in Time", betont Oberbürgermeister Jürgen Großmann.