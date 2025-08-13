100 Millionen investiert: Das hat sich bei Racing Straßburg im Sommer getan

Für die Elsässer startet am Sonntag die Saison in der Ligue 1. Im Sommer wurde der Kader am Rhein quasi einmal auf Links gezogen. Viele neue Spieler sind da.
Mit der Europa League wurde es für Racing Straßburg am Ende nichts mehr. Sportlich hatte das Team von Trainer Liam Rosenior nach einem starken Lauf, der im Februar ausgerechnet nach dem Pokalaus gegen Angers begann, zwar nur ein Ticket für die Conference League in der Tasche, doch als ein Zwangsabstieg von Olympique Lyon im Raum stand, weil der ehemalige Rekordmeister gegen die Finanzauflagen der Liga verstoßen hatte, hätte der RCS nachrücken können. Lyon legte allerdings Einspruch ein, bekam Recht, bleibt erstklassig und damit auch in der Europa League.