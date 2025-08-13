100 Millionen investiert: Das hat sich bei Racing Straßburg im Sommer getan

Für die Elsässer startet am Sonntag die Saison in der Ligue 1. Im Sommer wurde der Kader am Rhein quasi einmal auf Links gezogen. Viele neue Spieler sind da.

Mit der Europa League wurde es für Racing Straßburg am Ende nichts mehr. Sportlich hatte das Team von Trainer Liam Rosenior nach einem starken Lauf, der im Februar ausgerechnet nach dem Pokalaus gegen Angers begann, zwar nur ein Ticket für die Conference League in der Tasche, doch als ein Zwangsabstieg von Olympique Lyon im Raum stand, weil der ehemalige Rekordmeister gegen die Finanzauflagen der Liga verstoßen hatte, hätte der RCS nachrücken können. Lyon legte allerdings Einspruch ein, bekam Recht, bleibt erstklassig und damit auch in der Europa League.

Trotzdem hat Straßburg die Spielzeit zu einem guten Ende gebracht. Wer allerdings dachte, nach dem Erfolg wird auch in der kommenden Runde auf einen ähnlichen Kader gesetzt, sieht sich am Rhein getäuscht. Denn beim RCS blieb in diesem Transfersommer kaum ein Stein auf dem anderen. Ganze 26 Neuzugänge listet das Portal transfermarkt.de bei den Elsässern. Dem gegenüber stehen auch 18 Abgänge. Unter Besitzer Todd Boehly, der auch den FC Chelsea sein Eigen nennt, gibt es einen XXL-Umbruch.

Die teuersten Abgänge sind Habib Diarra, zweifellos eine der größten Stützen im Team, für 31,5 Millionen Euro zum AFC Sunderland und Mamadou Sarr für 14 Millionen Euro zum FC Chelsea. Beim Sarr-Geschäft überweist sich Boehly aufgrund der Besitzverhältnisse quasi selbst das Geld.

Keeper Robin Risser ging für drei Millionen Euro zum RC Lens, Marvin Senaya für 1,5 Millionen Euro zum AJ Auxerre und für Steven Baseya in Richtung Alverca und Alaa Bellaarouch zum SC Braga gab es immerhin noch 400 000 und 300 000 Euro. Moïse Sahi Dion und Thomas Delaine gingen ablösefrei zum FCV Dender EH und Le Havre AC.

Pape Diong und Yoni Gomis wurden verliehen und die Leihen für Djordje Petrovic ist ausgelaufen. Auch Jessy Deminguet, Jérémy Sebas, Patrick Ouotro und Aboubacar Ali sind weg. Wie viel Geld sie in die Straßburger Kassen gespült haben, ist allerdings nicht bekannt.

Coulibaly war schon bei Borussia Dortmund

Risser, Ali, Ouotro, Sebas, Deminguet, Senaya und Baseya waren nach ihren Ausleihen kurzfristig Neuzugänge in Straßburg, wurden dann allerdings direkt weitergeschickt. Daher tauchen sie schließlich auf der Liste der Abgänge auf.

Viel Geld nahm der RSC für zehn neue Spieler in die Hand, die allerdings teilweise auf Leihbasis schon in Straßburg spielten. Ganz neue Namen in der Grenzstadt sind Joaquín Panichelli (er kam für 16,5 Millionen Euro von Deportivo Alavés), Lucas Høgsberg (für 15 Millionen Euro vom FC Nordsjaelland) und Mathis Amougou (für 14,5 Millionen Euro vom FC Chelsea). Andrew Omobamidele und Valentín Barco wurden von Nottingham und Brighton für 10,5 beziehungsweise zehn Millionen Euro nun fest verpflichtet. Weitere 7,5 Millionen wurden für Soumaïla Coulibaly, Pape Demba Diop und Ishé Samuels-Smith in die Hand genommen.

Coulibaly kommt von Borussia Dortmund, hat allerdings für die BVB-Profis, seitdem er 2021 aus der Jugend von Paris Saint-Germain kam, nur zwei Pflichtspiele gemacht. Ein paar Minuten mehr bekam er im Trikot der Dortmunder Reserve in der dritten Liga.

Für Samuel Amo-Ameyaw gingen sieben Millionen Euro an den FC Southampton über den Tisch und für Maxi Oyedele von Legia Warschau überwies Straßburg sechs Millionen Euro, um sich seine Dienste in der Grenzstadt zu sichern. Die jungen Kicker Mamadou Sarr, Mike Penders und Kendry Páez wurden allesamt vom FC Chelsea ausgeliehen. Aus der eigenen Reserve des RCS rücken Rayane Messi und Samir El Mourabet in die ersten Herren auf.

Insgesamt hat Boehly mit seiner „Blue Co“-Gruppe laut transfermarkt.de bei Racing 102 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Nun liegt es an Trainer Rosenior, aus den vielen neuen Gesichtern eine Mannschaft zu formen, die es auch in der kommenden Runde ins internationale Geschäft schafft.

Transfers noch möglich

In Sachen Zu- und Abgängen muss bei Racing Straßburg noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Das Transferfenster in der Ligue 1 ist noch bis 30. August geöffnet.