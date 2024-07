1 Grund zu strahlen hat Rosina Schneider, die in der Schweiz auf 12,89 Sekunden über 100 Meter Hürden. Foto: Eibner/Memmler

Rosina Schneider stürmt in der Schweiz in neue Dimensionen. Beim Resisprint läuft sie zweimal unter 13 Sekunden.









Rosina Schneider vom TV Sulz zeigte am Sonntag, dass die beiden letzten Wochenenden mit den Deutschen Meisterschaften und den Deutschen U23-Meisterschaften, trotz zweier Medaillen noch nicht das Optimum waren, denn sowohl in Braunschweig als auch in Mönchengladbach hatte die 19-Jährige die ein oder andere Hürde touchiert.