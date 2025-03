Es sei im Turnverein sehr familiär, erklärt dessen Vorsitzende Corinna Schaumann-Wilke und nennt gleich ein Beispiel.

Sie selbst habe als Kind in der Turngemeinde angefangen, erzählt die 54-Jährige und später als Gruppenleiterin selbst Kinder trainiert. „Manche von den damaligen Kindern sind jetzt in meiner Frauengruppe“, sagt sie mit einem Lächeln.

Scheune und Strohmatten

Schließlich habe die „Turngemeinde Mühlheim“ eine große Tradition im Ort. „Schon mein Opa ist Vorsitzender gewesen“, nennt Schaumann-Wilke einen weiteren Bezug.

Angefangen hat alles 1925, als rund 50 sportbegeisterte Männer beschlossen, einen Turnverein zu gründen. Mangels Ausrüstung und einer Halle wurde in Scheunen auf strohgefüllten Turnmatten geübt.

Stricken statt recken

Der große Durchbruch – die Einweihung der vereinseigenen Turnhalle neben der Grundschule – erfolgte 1933. Wobei mit Kriegsausbruch die Aktivitäten gänzlich zum Erliegen kamen und der Verein wegen einer möglichen Nähe zur „Wehrertüchtigung“ der Verein von den französischen Militärverwaltung 1945 nicht mehr zugelassen wurde.

Statt für Übungen an Reck und Barren wurde die Halle deshalb von einem ortsansässigen Hersteller von Trikotstoffen genutzt, der dort seine Rundstrickmaschinen aufstellen ließ.

Kinder sind ganz groß

„Bei Renovierungen haben wir immer wieder Nähnadeln im Boden gefunden“, weiß Schaumann-Wilke zu berichten. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. 1951 gründete sich der Verein erneut, 1966 gingen sowohl Grundstück als auch Halle in das Eigentum des Vereins über.

Und letztere wird auch rege genutzt. Zwölf Gruppen im Alter zwischen zwei und 83 Jahren sind regelmäßig in der Halle aktiv. „Wir wollen die Bewegungserfahrung schon im Kindesalter vermitteln“, spricht sie die aktive Arbeit bei den Jüngsten an.

Bewegung und Gemeinschaft

Habe man früher auf Wettkampf und Leistungsdenken gesetzt, läge der Fokus heutzutage beim Breitensport. „Werfen, laufen, fangen“, zählt sie einige der Schwerpunkte auf.

So seien die Mühlheimer richtige Allround-Talente, was Bewegung, aber natürlich auch die Sozialkompetenz, angeht. Denn das Miteinander kommt in der Turngemeinde nicht zu kurz.

Sport und Kultur

„Jede Gruppe hat ihre eigenen Veranstaltungen und Ausflüge“, kommt sie auf den engen Zusammenhalt der einzelnen Abteilungen zu sprechen. So unternehme man gerne Radtouren, mache Wanderungen oder sitzt auch beim Singen ums Lagerfeuer beisammen.

„Nach der Corona-Pandemie hatten wir keine personellen Einbrüche“, ist Schaumann-Wilke sichtlich stolz. Denn die gemeinsamen Veranstaltungen, seien es sportliche oder kulturelle, hätten eine enorm verbindende Wirkung.

Eine Nummer kleiner

„Es ist auf keinen Fall so individualisiert wie im Fitness-Center“, betont sie. 2006 sei man sogar dazu übergegangen, das „Herbstabturnen“ wieder ins Leben zu rufen. 1926 das erste Mal erwähnt, ging es den Turnern darum, vor der Winterpause noch einmal ihr Können unter Beweis zu stellen.

1987 fand dieses Event jedoch zuletzt statt. Mittlerweile gibt es keinen großen Umzug und Frühschoppen zu dem Sportereignis, stattdessen Kaffee und Kuchen sowie eine „Rote“. Aber die Freude am gemeinsamen Sport ist geblieben.

Frau gibt den Ausschlag

Und noch etwas hat sich geändert. So fand sich in den 50er-Jahren das erste Mal eine „Hausfrauen-Riege“ zusammen – natürlich mit einem männlichen Übungsleiter. „Heute haben wir einen starken Frauenüberschuss“, kontrastiert die Vorsitzende die damalige Situation mit der Gegenwart. „Dabei würde es den Männern nicht schaden, wenn sie bei uns im Sportverein wären.“

Einer, der das ist, ist Schriftführer Volker Hoss. 1967 in einer Kindergruppe angefangen, habe es ihn nach dem Studium jedoch nicht mehr in den Verein gezogen. „Meine Frau schwärmte immer von den Radtouren und Bergwanderungen der ‚Jedermänner‘“, spricht er die Aktivitäten der Männergruppe an.

Fast 350 Mitglieder

Das habe ihn dann bewegt, wieder in den Verein einzutreten, erzählt der 67-Jährige. Bis er jedoch in die zweite Männergruppe, die Jedermänner-Oldies, gehe, werde aber noch etwas Zeit vergehen.

Aktuell hat der Verein 342 Mitglieder, von denen 233 weiblich und 109 männlich sind. Darunter sind auch 94 Kinder.

100 Jahre TG Mühlheim

März/Mai

Eine historische Foto-Ausstellung gibt es am Samstag, 22. März. Die Maiwanderung ist für Donnerstag, 1. Mai, festgesetzt.

Juli/September

Der große Festakt zum 100. Jubiläum findet am Samstag, 5. Juni, statt. Der Kinderturntag ist am Sonntag, 28. September.