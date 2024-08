100 Jahre VSAN: Haigerlocher Narrenzunft gibt Einblicke in geteilte Traditionen

1 Auf großen Info-Stelen wird in der Rottenburger Zehntscheuer über die Geschichte der VSAN-Narrenzünfte informiert. Foto: privat

Zum hundertsten Geburtstag ihres Dachverbands zeigen in einer Ausstellung in Rottenburg auch närrische Vereine aus Haigerloch und Umgebung, was sie ausmacht und verbindet. Unsere Redaktion hat mit der Mitorganisatorin Miryem Heller dazu gesprochen.









Selten ist man im Alter von 100 Jahren noch so fidel, wie die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN): Der im Jahr 1924 in Villingen gegründete Dachverband besteht inzwischen aus 68 Mitgliedsvereinen in Württemberg, Baden, der Schweiz und dem bayrischen Lindau, die Jahr für Jahr auch bei uns in der Region für viel närrisches Treiben sorgen. Gefeiert wird das Jubiläum auch mit einer Wanderausstellung: Unter dem Titel „Narrenzeit“ geben Vereine des Verbands Einblicke in ihre Historie: Mit dabei ist auch die Narrenzunft Haigerloch. Miryem Heller ist nicht nur Teil des Vorstandsteams der Zunft, sondern hat auch einen Regionalteil der Ausstellung mitorganisiert, den es nur in der Rottenburger Zehntscheuer zu sehen gibt (siehe Info). In der Konzeptphase sei die Überlegung im Raum gestanden, „was uns als Landschaft auszeichnet“: Die Landschaften sind die Gebiete, in denen sich der Verband organisiert.