100 Jahre Trachtenkapelle: In Abu Dhabi betraten die Emminger Neuland

In Abu Dhabi betraten die Emminger Neuland

1 1974 feierte die Emminger Trachtenkapelle ihr 50-jähriges Bestehen – damals noch in der alten Tracht. Foto: Archiv TK Emmingen

Die Emminger Trachtenkapelle feiert in dieser Woche ihr 100-Jähriges. Wir blicken zurück auf die Höhepunkte des Vereinslebens.









Link kopiert



Was 1924 mit zwölf Gründungsmitgliedern begann, hat sich zu einem etablierten Verein mit 52 aktiven und jugendlichen Musikern entwickelt. Und so kann die Emminger Trachtenkapelle mit Stolz auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken, was bereits mit einem Jubiläumskonzert und einer Dorfplatz-Hocketse gebührend gefeiert wurde. Doch das Jubiläumsjahr ist noch lange nicht zu Ende – und die Emminger Musiker haben im Oktober rund um den Tag der Deutschen Einheit weitere Highlights auf dem Programm.