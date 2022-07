4 Legenden sterben nie. Den Beweis lieferte das beste Maradona Double Abi Atici. Foto: Wagner

Über 2500 Fußballfans ließen sich das Benefiz-Event im Rahmen der Feier zum 100-jährigen Bestehen der Spvgg Freudenstadt am Wochenende im Hermann-Saam-Stadion nicht entgehen. Neben zahlreichen Fußballlegenden traten auch Schauspieler sowie Berühmtheiten aus den sozialen Medien für den guten Zweck gegen den Ball.















Link kopiert

Freudenstadt - Letztlich traten vier Teams gegeneinander an und auch neben dem Platz war einiges geboten. Dass ein solches Event auch bekannte Leute aus der Region anziehen würde, war dem Chef der Spielvereinigung (Spvgg) Freudenstadt Rainer Finkbeiner und seinen Teammitgliedern Harry Kläger, Marco Iantorno und Klaus Armbruster fast schon klar.

Auch Freudenstadts Oberbürgermeister und Schirmherr Julian Osswald war bestens vorbereitet und freute sich darüber, dass sich im goldenen Buch der Stadt gleich zwei Legenden verewigten. Ex-Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff sowie Ex-Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher aus dem nahen Rottenburg-Hailfingen hinterließen ihre Signatur im goldenen Buch. Pfaff zählte ohnehin als absoluter Star-Gast, gab reichlich Autogramme und posierte unermüdlich mit seinen Fans.

Britta Assauer zelebriert den Anstoß mit

Ähnlich erging es auch dem besten Maradona-Double Abi Atici, der die Legende wieder aufleben ließ.

Und noch eine Überraschung erwartete die Fußballbegeisterten. Britta Assauer, Witwe von Schalke-Manager-Legende Rudi Assauer, folgte der Einladung nach Freudenstadt. Zur Krönung durfte Assauer den obligatorischen Anstoß am Mittelkreis zusammen mit Pfaff und Schiri Kircher zelebrieren. "Ich war ganz schön aufgeregt", gab Assauer zu, welche von Pfaff jedoch zuvor bestens auf das Prozedere vorbereitet wurde.

Auf dem Spielfeld standen sich zunächst "Becks & Nagel for Kids" und die "Dynamic Soccer Stars" gegenüber. Neben Fußballstars wie Mohamadou Idrissou (Frankfurt, Köln, Hannover), Kevin Pezzoni (Frankfurt, Köln), Terry Galloway (St. Pauli) und Christof Weber (VFB-Traditionself) zeigten auch einige Instagram- und TikTok-Influencer ihr Können auf dem Rasen.

Lokalmatadorin Myriam Krüger sorgt für Furore

Den ersten Treffer erzielte Galloway, welcher im Laufe des Spiels für weitere Glanzmomente sorgte. Auch Idrissou stellte unter Beweis, dass er immer noch für den ein oder anderen Treffer gut ist. Ähnlich hoch waren die Erwartungen an Ex-Profi Sean Dundee (KSC, VFB, Liverpool) welcher unter St. Pauli-Legende Coach "Toni" Sailer aufgestellt wurde. Dundee beteiligte sich im Mittelfeld gut am Spielaufbau, jedoch bekam das "Krokodil" in der Spitze zu wenig Bälle auf den Schlappen. Erst als Schiedsrichter Pascal Martin (Qualle) einen Strafstoß für das Team Sailer pfiff, biss das Krokodil zu und entschied die Partie letztlich für seine Mannschaft. Der Gegner "Kicken für Kinder" schlug sich bis dahin gut und wollte unbedingt den Ausgleich. Dass es dazu nicht kam, lag an der hervorragenden Leistung von Keeper Ronny Kockel (Bielefeld, Stuttgarter Kickers), welcher mit etlichen Glanzparaden die Führung rettete.

Ebenfalls für Furore auf dem Platz sorgte Lokalmatadorin Myriam Krüger, einstige Auswahlspielerin beim SV Musbach, Ex-Kickerin vom SC Freiburg, einstige Akademieschülerin beim FC Bayern München und jetzige Geschäftsführerin des SSV Ulm 1864.

"quallexd001" wirbt für Schiedsrichternachwuchs

"Schickt die Frau rein! Die hat richtig Bock!", war zuvor vom Spielfeldrand zu hören. Dies stellte Krüger auch unter Beweis, die im Mittelfeld die Bälle verteilte und mit einem beeindruckenden Schlenzer einen Treffer verdient gehabt hätte. Für Coach Sailer war Krüger "die Beste auf dem Platz insgesamt".

Direkt nach dem Abpfiff rückte jedoch Schiri Martin in den Fokus, als zahlreiche Kinder und Jugendliche auf den Unparteiischen zu rannten. Als "quallexd001" wirbt der junge Mann in den sozialen Medien nämlich mit Erfolg für den Schiedsrichternachwuchs in Deutschland. Selten ist ein Schiedsrichter so beliebt, wie "Qualle" es am Samstag bei den Kids war, die allesamt ein Selfie mit dem Referee schießen wollten.