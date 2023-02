1 Beim Festausschuss wächst die Vorfreude: Michael Schindler (von links), Florian Schlotter, Michael Trick, Wolfram Zündel, Gerhard Egeler, Frank Fechter und Wolfgang Maier. Auf dem Bild fehlen Andreas Reudelsterz und Andreas Zündel. Foto: Holzer-Rohrer

Lange hat der Verein darauf gewartet, doch in diesem Jahr ist es nun soweit: Die SpVgg Bochingen kann ihr 100-jähriges Jubiläum feiern.















Oberndorf-Bochingen - "Save the Date" – das hoffen die Funktionsträger der Bochinger Spielvereinigung nun endgültig zum letzten Mal sagen zu müssen. Gemeint sind die fünf Tage vom 13. Juli bis einschließlich 17. Juli 2023, an welchen nun das 100-jährige Jubiläum der SpVgg Bochingen gefeiert wird.

Seit 2019 in Planung

Bereits 2019 waren die Vorbereitungen für dieses Mega-Event angelaufen, das man 2021, im 100. Geburtsjahr der Bochinger Spielvereinigung, mit einem 5-tägigen Zeltfest beim Albeck-Sportplatz sowie einem Jubiläumsabend in der Bochinger Turnhalle feiern wollte.

Trotz Corona zeigte man sich zuversichtlich und hielt an der Organisation fest, stellte aber schon in den Verträgen die Weichen für eine Verschiebung, falls die Pandemie das gesellschaftliche Leben doch in enge Grenzen verweisen sollte.

Doch lieber 2023

Als dieser Fall eintrat, sah man sich mit einer weiteren Hürde konfrontiert, die sich in den Weg einer Verschiebung auf 2022 stellte. Denn das Mühlbachpokalturnier sollte den sportlichen Rahmen bilden. Für 2022 hatte sich aber schon die SG Vöhringen um die Austragung dieses traditionellen Fußballturniers bemüht und so hätte man auf dieses sportliche Highlight verzichten müssen.

Zudem stand turnusgemäß auch das Bochinger Dorffest an, das ebenfalls viel Arbeitspotenzial bündelte. Und so fiel dann bereits 2021 die Entscheidung, das Jubiläum gleich um zwei Jahre zu verschieben.

Langen Atem bewiesen

Die vorbereitenden Aufgaben wurden stets unter dem Aspekt einer möglichen Verschiebung wahrgenommen und das Programm so organisiert, dass es auch zu einem anderen Zeitpunkt umsetzbar blieb. Das gewährleistete, dass der Einsatz nicht vergeblich war.

Obwohl sich der Festausschuss gut durch diese von vielen Unsicherheiten geprägte Zeit durchmanövriert hat, war es nicht einfach, die Motivation über einen so langen Zeitraum zu halten. Doch der Vorsitzende Wolfram Zündel hielt den Festausschuss mit Gerhard Egeler, Frank Fechter, Wolfgang Maier, Andreas Reudelsterz, Michael Schindler, Florian Schlotter, Michael Trick und Andreas Zündel zusammen.

Der lange Atem, den die neun Männer bewiesen, hat sich gelohnt, denn nun steht dem Fußballfest der Extraklasse, den Tagen der Freude und des Sports nichts mehr im Wege. Vom Donnerstag, 13. Juli, bis zum Montag, 17. Juli, rollt das runde Leder, bis die siegreiche Mannschaft den Mühlbachpokal in den Händen hält.

Heimische Bands auf der Bühne

Im Festzelt beim Albeck-Sportplatz ist jeden Tag für Live-Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen gesorgt. Den heimischen Bands wird ebenso ein Forum geboten wie "Audioproof" aus Stuttgart und "Böhmisch’s Feuer", die sich mit ihrem unverkennbaren blasmusikalischen Sound in die Herzen der Fans gespielt haben.

Das sportliche Gegenstück zum Fußball wird mit einem Showtanzabend gesetzt. Wie ursprünglich vorgesehen, wird der Jubiläumsabend abgekoppelt und findet bereits am 13. Mai in der Bochinger Turnhalle statt, wobei die Vereins- und Verbandsehrungen in den Fokus gerückt werden.

Programm

Donnerstag, 13. Juli, 18 bis 20.20 Uhr: Mühlbachpokalspiele. 20.30 Uhr: Fassanstich im Festzelt, anschließend Unterhaltung mit Quetschmusikoff.

Freitag, 14. Juli, 17.30 bis 21 Uhr: Mühlbachpokalspiele. Ab 21.30 Uhr: Showtanzabend mit Audioproof.

Samstag, 15. Juli, 13 bis 21.10 Uhr: Mühlbachpokalspiele. Ab 21.30 Uhr: "Schwarz-gelbe" Nacht mit "Böhmisch’s Feuer".Sonntag, 16. Juli, 9 Uhr: Festgottesdienst. 10 Uhr: Frühschoppen mit MV Bochingen. 12 bis 17.10 Uhr: Mühlbachpokalspiele. 18 Uhr: Siegerehrung, anschließend Unterhaltung mit Pulvermans Tango Montag, 17. Juli, 14 Uhr: Mühlbachpokal der Grundschulen. 18 Uhr: Einlagespiel TSG Balingen – FC 08 Villingen, anschließend Unterhaltung mit Hosenträger.