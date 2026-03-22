100 Jahre SG Empfingen: Geburtstagsgeschenk erhält riesigen Beifall

Seit 100 Jahren steht die SG Empfingen (SGE) für sportliche Erfolge, Gemeinschaft, Leidenschaft und ehrenamtliches Engagement. Dieses stolze Jubiläum wurde mit einem bunten, vergnüglichen, stimmungsvollen und kurzweiligen Festabend mit feierlichen Momenten der Marke SG-Eigenbau mit eigenem Rahmenprogramm, Grußworten und vielen Ehrungen unter der Moderation von Bob Rikken gefeiert.

1. Vorsitzender Ralf Schima nahm die Gäste noch einmal mit auf eine Reise durch 100 Jahre SG Empfingen mit seinen Höhen und Tiefen, Erfolgen und Misserfolgen, aber auch von Schaffern, engagierten Mitgliedern vom Schafweiden-Spielfeld bis zum modernen Mehrspartenverein mit tollen Sportanlagen und jetzt mehr als 1200 Mitgliedern.

Ein Highlight war sicherlich das Einspielen eines Videos, gedreht über alle Sparten der SG, mit dem Blickpunkt, was so alles geschehen ist. Der Verein möchte damit nicht nur auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, sondern auch die Vielfalt und Lebendigkeit des heutigen Vereinslebens präsentieren.

Die Abteilung Fußball begeisterte mit Fußballliedern bei „Singen mit Hinger“. Foto: Herold Schwind

Geburtstagsgeschenk des Bürgermeisters

Bürgermeister Ferdinand Truffner wechselte sich in seinen Grußworten in der 89. Minute ins Fußballspiel ein. Da war die Partie zwar fast schon entschieden und trotzdem zeige man, dass man auf dem Platz stehe. Seine Einwechslung war für die SG Empfingen am Samstagabend in der Tälesee-Halle von großer Bedeutung, denn Truffner kam natürlich nicht ohne Geburtstagsgeschenke. So lies er die Geburtstagstorte der Gemeinde von Landrat Andres Junt einfahren und als das Gemeindeoberhaupt hatte er den obligatorischen Scheck über 60.000 Euro zur Sanierung des Kunstrasenspielfeldes gezückt. Da ging ein Raunen durch die Gäste und endete mit einem riesigen Beifall.

Mit 60.000 Euro für die Sanierung des unteren Kunstrasenspielfelde gab es von der Gemeinde Empfingen ein großzügiges Geschenk, (von links): Ferdinand Truffner, Ralf Schima, Tim Gfrörer und Thomas Gfrörer Foto: Herold Schwind

„Als 1926 engagierte Männer hier den Sportverein gründeten, hatten sie vermutlich keinen Businessplan, keine Marktstrategie und auch kein Social Media. Aber sie hatten etwas viel wichtigeres: eine gute Idee. Gemeinsam Sport treiben, gemeinsam etwas aufbauen und Gemeinschaft erleben“, so der Bürgermeister. Truffner beschreibt sich selbst als keine Sportskanone, aber als Strohbär habe er seinen Platz bei der SGE gefunden. Truffner versicherte aber auch, dass die Gemeinde fest an der Seite der SGE stehe. „Die Sportgemeinschaft ist nicht nur ein Verein. Sie ist ein Stück Empfingen“, schloss Truffner seine Grußworte.

Unsere Empfehlung für Sie SG Empfingen feiert Jubiläum Seit 100 Jahren Sport und Gemeinschaft Vom Fußball auf der Schafweide zum modernen Mehrspartenverein: Die Sportgemeinschaft Empfingen feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Volles Haus in der Tälsee-Halle beim Festakt 100 Jahre SG Empfingen Foto: Herold Schwind

Sparte Tischtennis ist 50

Die Sparte Tischtennis ist die kleinste Abteilung in der SGE, aber nicht minder aktiv und sie jagen erfolgreich dem kleinen weißen Kunststoffball nach, wie sie es bravourös auf der Bühne zeigten. Die Abteilung feiert im Jahr 2026 ebenfalls Jubiläum, nämlich das 50.

Vom Festakt zum DJ leiten die Turnerinnen und Turner über. Foto: Herold Schwind

Gerhard Hinger der in Empfingen seit Jahren das Volksliedersingen wieder salonfähig gemacht hat und alter Fußballer ist, durfte natürlich bei dem Beitrag der Fußballabteilung nicht fehlen und nahm die Besucher beim „Singen mit Hinger“ in die Welt der Fußballliedern unter großem Beifall der Besucher. Unterstützt wurden die 16 Sänger von Ralf Hellstern am Akkordeon und Harald Briegel an der Gitarre.

Die Turnerinnen und Turner als zweitgrößte Sparte leiteten dann mit ihrem Beitrag tanzend über zu DJ Peaceman und zum „Talk, Drink und Dance“.

Weitere Grußworte

Gäste aus der Politik

Natürlich dürfen auch bei so einer Jubiläumsfeier keine Vertreterinnen und Vertreter der Politik aus Land und Bund mit Klaus Mack (MdB, CDU) und Katrin Schindele (MdL, CDU) nicht fehlen. Außerdem waren natürlich der Empfinger Bürgermeister Ferdinand Truffner (CDU) sowie der Landrat des Kreises Freudenstadt Andreas Junt mit dabei. Junt sprach von Gemeinschaft, Teamgeist, Herzblut und einer tollen Jugendarbeit in rot-weiß und bediente sich in seinen Grußworten eines Zitats von Fußballtrainer Jürgen Klopp aus seinem Nachbarort Glatten: „Training ist wie Zähneputzen, wenn man es nicht macht, wird es ganz schnell unangenehm“. Mit dem Präsidenten des Sportkreis Freudenstadt, Alfred Schweizer, bildete auch die sportliche Seite einen würdigen Rahmen. In ihren Grußworten würdigen sie die Bedeutung des Vereins für das gesellschaftliche Leben in der Region und betonten die wichtige Rolle des Sports für Zusammenhalt, Integration und Gesundheit. Wie aus bescheidenen Anfängen auf einer Schafweide auch Dank der Gemeinde heute mit modernen Sportanlagen und überregionalen Erfolgen eines Mehrspartenvereins mit über 1200 Mitglieder zu Buche stehe. Die Geschichte der SGE sei ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie der unbedingte Wille, Engagement und Gemeinschaftssinn Generationen verbinden können.