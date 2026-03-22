100 Jahre SG Empfingen: Geburtstagsgeschenk erhält riesigen Beifall

Die SG Empfingen startet bravourös in das Jubiläumsveranstaltungsjahr am Samstagabend mit einem Festakt in der Tälesee-Halle.
Seit 100 Jahren steht die SG Empfingen (SGE) für sportliche Erfolge, Gemeinschaft, Leidenschaft und ehrenamtliches Engagement. Dieses stolze Jubiläum wurde mit einem bunten, vergnüglichen, stimmungsvollen und kurzweiligen Festabend mit feierlichen Momenten der Marke SG-Eigenbau mit eigenem Rahmenprogramm, Grußworten und vielen Ehrungen unter der Moderation von Bob Rikken gefeiert.