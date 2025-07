Langjährige Mitglieder, Ehrenmitglieder, Sponsoren, Freunde und Unterstützer der SG Dornstetten waren am Donnerstagabend geladen, um beim Festakt den Start für ein langes Festwochenende zu setzen.

In seiner kurzweiligen Ansprache entführte der Vorsitzende Daniel Wennagel zunächst in die Historie des Vereins und die – nicht unbedingt geradlinige – Gründungszeit.

Damals gab es den TV Dornstetten, aus dem heraus sich 1920 zunächst die FC Germania Dornstetten gründete, weil ein Teil der Turner den Wunsch hatte, regelmäßig Fußball zu spielen. Turnvereinen war es seinerzeit verwehrt, bei den Verbandswettspielen des DFB mitzuspielen. Der Erfolg der Truppe war überschaubar, bereits 1923 wurde sie wieder aufgelöst, und die Akteure kehrten zurück in den Turnverein. Ab dann war es ihnen erlaubt, an den Verbandswettspielen teilzunehmen. Trotzdem gründeten sie 1925 den in der Folge durchaus erfolgreichen SV Dornstetten, der sich 1939 wieder mit dem TV zum TSV Dornstetten vereinigte.

Vereinschronik: Fakten und Anekdoten auf 364 Seiten

Nach dem Krieg wurde der Verein aufgelöst. 1946 gründete sich schließlich die SG Dornstetten, die heute aus den Sparten Fußball, Handball und Badminton besteht. Für diejenigen, die alles ganz genau wissen wollen, hatte Wennagel mit Christopher Haas und Marina Echle über fünf Jahre für eine Vereinschronik recherchiert und Fakten und Anekdoten zusammengetragen. Das 364-Seiten-Werk war pünktlich zum Jubiläum fertig geworden und wird an diesem Wochenende auch verkauft.

Was man dieses Wochenende feiere, sei kein Datum, man feiere die Menschen in der SG und das gemeinsam Erreichte. Konkret benannte er die Willenskraft, die nötig war für den Bau des Sportheims, den Pioniergeist für die Gründung neuer Abteilungen und sportliche Erfolge. Vieles sei möglich, wenn man an einem Strang ziehe, sagte er mit Verweis auf aktuelle sportliche Erfolge.

Wennagel dankte den aktiven Unterstützern im Verein, seiner Ehefrau („Sie hat mir die Koffer nie vor die Tür gestellt“) und Elli Krauth, die über 30 Jahre die Kasse geprüft hatte. Erst jetzt hat sie damit aufgehört.

Stadtmedaillen (von links): Bürgermeister Bernhard Haas mit den Geehrten Claudia Walter, Jürgen Wobig und Mladen Vlasic sowie SG-Vorsitzendem Daniel Wennagel Foto: Monika Schwarz

Bürgermeister Bernhard Haas würdigte den sportlichen und kameradschaftlichen Geist in einem Verein, der bei allen Veränderungen den Blick stets in die Zukunft gerichtet habe, ohne die eigene Tradition zu vernachlässigen. Der Verein erbringe einen wesentlichen Beitrag für ein lebendiges Gemeinwesen in der Stadt und es gelinge ihm, immer wieder auch die jüngere Generation zur Übernahme von Verantwortung zu motivieren. Landratsstellvertreter und Glattens Bürgermeister Tore-Derek Pfeiffer würdigte die SG als leuchtendes Beispiel für das, was Sport im besten Sinne bedeute, nämlich Gemeinschaft, Teilhabe und Zusammenhalt.

Glückwünsche gab es auch von der Landtagsabgeordneten Katrin Schindele, die früher selbst Fußball gespielt hatte und deshalb auch wusste, was es bedeutet, im Finale des Bezirkspokals zu stehen. Besonders wichtig und beeindruckend sei die Jugendarbeit im Verein.

555 Mitglieder – davon 40,5 Prozent Jugendliche

Sportkreispräsident Alfred Schweizer erinnerte an wichtige „Eckpunkte“ wie die Einweihung des Sportheims 1962 sowie die Gründung der Handball- und Badmintonabteilungen 1966 und 1978. Nun habe die SG 555 Mitglieder und einen beeindruckenden Anteil Jugendlicher von 40,5 Prozent.

WLSB- Ehrungen (von links): Sportkreispräsident Alfred Schweizer mit den Geehrten Mladen und Kerstin Vlasic, Elli Krauth, Jürgen Wobig, Claudia Walter und Michael Braun Foto: Monika Schwarz

Glückwünsche und Geschenke gab es zudem vom Bezirksvorsitzenden des Württembergischen Fußballverbands, Wolfgang Ottmar, und vom Bezirksvorsitzenden des Württembergischen Handballverbands, Franz Stehle.

Für musikalische Unterhaltung sorgte Tobias Funkler am Klavier, für eine gelungene Tanzeinlage die „Schwarzwaldmädle“ der SG Hallwangen. Im Anschluss an den offiziellen Teil waren die Gäste zum Buffet eingeladen.

Ehrungen beim Festakt der Sportgemeinschaft Dornstetten

Stadtmedaillen

Auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses überraschte Bürgermeister Bernhard Haas die langjährigen Vorstandsmitglieder Mladen Vlasic und Claudia Walter mit der Stadtmedaille in Silber sowie Jürgen Wobig mit der Stadtmedaille in Gold. Alle drei hätten sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht.

WLSB-Ehrungen

Sportkreispräsident Alfred Schweizer hatte für Michael Braun, Benjamin Tobien und Sarah Valha die WLSB-Ehrennadel in Bronze mitgebracht. Elli Krauth, Kerstin und Mladen Vlasic sowie Claudia Walter und Jürgen Wobig bekamen die Ehrennadel in Silber verliehen. Dem SG-Vorsitzenden Daniel Wennagel überreichte Schweizer den Sportkreiswimpel und die Jubiläumsurkunde.