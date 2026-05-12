100 Jahre Schützenverein: Ein ganzes Jahrhundert Vereinsgeschichte in Rangendingen

100 Jahre Schützenverein Rangendingen – das bedeutet zwei Festtage voller Musik und Geselligkeit. Der runde Geburtstag wird dazu genutzt, auf die Anfänge zurückzublicken.

Wenn ab Donnerstag der Duft von Gegrilltem und Frittiertem über den Parkplatz des Schützenhauses zieht, Blasmusik erklingt, frisch gezapftes Bier ausgeschenkt wird und zum Abschluss am Samstag kräftig mit DJ und lauten Beats gefeiert wird, dann steht in Rangendingen ein besonderer Anlass bevor: Der Schützenverein Rangendingen wird 100 Jahre alt. Und dieses Jubiläum soll nicht nur ein Blick zurück auf ein Jahrhundert Vereinsgeschichte werden, sondern vor allem ein Fest für die ganze Gemeinde, Jung und Alt.​

Die Feierlichkeiten finden am Vatertag und am zwei Tage später folgenden Samstag vollumfänglich auf dem Schützenhaus-Parkplatz statt, wo ein Festzelt aufgebaut wird. Schlechtes Wetter sollte keine Rolle spielen: Das Zelt wird bei Bedarf beheizt, sodass niemand frieren oder im Regen stehen muss. Sowohl am Vatertag als auch am Samstag ermöglicht ein separater Weizenstand vor dem Zelt für Wanderer und Ausflügler ein schnelles Getränk. Der Festausklang soll mit Barbetrieb und DJ Schmeckes am Samstagabend seinen fetzigen Ausklang finden.​

Viele Schaffer am Werk​

Der Schützenverein Rangendingen blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Bereits im Jahr 1872 wurde nach mündlicher Überlieferung in Rangendingen geschossen. Die offizielle Vereinsgründung erfolgte schließlich 1926 – verbunden mit dem Bau des ersten Schützenhauses. Mit beeindruckendem Arbeitseinsatz schufen die Mitglieder damals überhaupt erst das nötige Baugelände, indem große Felsvorsprünge abgetragen und gesprengt wurden.

So sieht die Vorstandsriege der Rangendinger Schützen im Jahr 2026 aus. Ganz links Oberschützenmeister Ralf Dieringer.​ Foto: Privat

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In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich der Verein stetig weiter. Über die viele Jahrzehnte entstanden neue Schießanlagen, Anbauten und moderne elektronische Schießstände. Trotz schwieriger Zeiten – darunter ein Brandanschlag auf das Schützenhaus oder die Einschränkungen während der Corona-Pandemie – zeigte sich immer wieder der Zusammenhalt innerhalb des Vereins.​

Heute ist der Schützenverein längst weit mehr als nur eine sportliche Einrichtung. Er gehört zu den wichtigen Säulen der Rangendinger Vereinslandschaft und engagiert sich seit Jahrzehnten aktiv im Dorfleben.​

Bundesweit am Start​

Sportlich kann sich der Verein mehr als sehen lassen: Mehrere Schützinnen und Schützen aus Rangendingen konnten sich bereits für Deutsche Meisterschaften qualifizieren und damit den Verein bundesweit vertreten. Aktuell stellt der Verein drei Luftgewehr-, drei Kleinkaliber- und eine Jugendmannschaft. Seit vielen Jahren ist die Schützenjugend qualitativ und quantitativ eine der besten im Schützenkreis Zollernalb.

Unsere Empfehlung für Sie Sportliche Tradition pflegen So war der Kreisschützentag in Rangendingen Eine Ehrung jagte die nächste beim Kreisschützentag in Rangedingen. Hervorgehoben wurde zudem die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft.

​Und nun wird Geburtstag gefeiert: Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen nun zwei große Festtage. Der Schützenverein lädt wieder zu seiner traditionellen Vatertagshockete am 14. Mai, dieses Mal im Festzelt auf dem Schützenhaus-Parkplatz, ab 10.30 Uhr bis 20 Uhr. Die Kulinarik bleibt altbewährt, Schnitzel, Bratwurst, Rote Wurst, Pommes und nachmittags Kaffee und Kuchen. Dazu ausreichend kalte Getränke. Für die passende Umrahmung sorgen die Jagdhornbläser und die „Wägale-Musikanten“. Das „BrauseKischdle“ ist wieder mit seinen leckeren Cocktails und Longdrinks vor Ort.​

Mit Blasmusik und DJ​

Weiter gefeiert wird am Samstag, 16. Mai, bei der großen Jubiläumsparty ab 15.30 Uhr bis spät in die Nacht. Zum Auftakt wird der Jugendkapelle des Musikverein Rangendingen eine tolle Bühne gewährt, die die Feierlichkeiten eröffnen und an die Maibühlmusikanten übergeben. Die zünftige Blasmusik geht zur Abenddämmerung ab zirka 20.30 Uhr in Partystimmung mit DJ Schmeckes über, der genre-unabhängig alles auflegt, was Spaß und gute Laune macht.

Die Jubiläumsscheibe wird am Samstag überreicht.​ Foto: Privat

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Mit Longdrinks an der Bar sowie Lillet und Aperol muss niemand durstig nach Hause gehen. Kulinarisch zeichnet sich der Samstag mit Speisen auf die Hand, wie Currywurst, Steak Weckle und Pommes aus.​

Patronenhülsen schätzen​

Zusätzlich wartet über die Festtage ein Gewinn-Schätzspiel auf die Besucher: Wer die Anzahl der Patronenhülsen in einem Gefäß richtig errät, darf sich über attraktive Preise freuen. Bekanntgabe der Gewinner sowie Übergabe der Jubiläumsscheibe erfolgt am Samstagabend.​

Mit seinem 100-jährigen Jubiläum zeigt der Schützenverein Rangendingen Tradition und Moderne und macht deutlich, dass so ein runder Geburtstag kräftig gefeiert werden muss.​