100 Jahre Schützenverein: Ein ganzes Jahrhundert Vereinsgeschichte in Rangendingen

100 Jahre Schützenverein Rangendingen – das bedeutet zwei Festtage voller Musik und Geselligkeit. Der runde Geburtstag wird dazu genutzt, auf die Anfänge zurückzublicken.
Wenn ab Donnerstag der Duft von Gegrilltem und Frittiertem über den Parkplatz des Schützenhauses zieht, Blasmusik erklingt, frisch gezapftes Bier ausgeschenkt wird und zum Abschluss am Samstag kräftig mit DJ und lauten Beats gefeiert wird, dann steht in Rangendingen ein besonderer Anlass bevor: Der Schützenverein Rangendingen wird 100 Jahre alt. Und dieses Jubiläum soll nicht nur ein Blick zurück auf ein Jahrhundert Vereinsgeschichte werden, sondern vor allem ein Fest für die ganze Gemeinde, Jung und Alt.