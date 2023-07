Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Firma Schneeberger war die Welt zu Gast in Höfen. Die Mitarbeiter und ihre Familien vor Ort feierten im Kreise der Geschäftsführung mit Kollegen der Schneeberger-Group, die auch Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika betreibt.

Der Tag der offenen Tür auf dem Gelände in der Gräfenau wurde zum Tag der Begegnungen, der guten Gespräche und dem Treffen auf Augenhöhe. Geschäftsführer Hans-Hermann Rahlmeyer eröffnete das Jubiläumsfest und erläuterte, dass mit diesem Event den Mitarbeitern für deren Einsatz gedankt werden soll.

Mehr als 700 Menschen in Deutschland, davon rund 450 in Höfen, tragen mit ihrem Einsatz und ihrem Know-how zum Erfolg von Schneeberger bei, so Rahlmeyer. Weltweit gibt es mittlerweile 1400 Mitarbeitende.

Veränderung ist wichtig

Als Grundvoraussetzung für den Erfolg nannte Hans-Martin Schneeberger, der mit seiner Familie aus der Schweiz angereist war, die permanente Veränderung. Es sei wichtig und richtig, sich als Firma immer wieder zu wandeln, sich neuen Produkten und neuen Märkten anzupassen. „Darin liegen unsere Chancen“, so der Inhaber und Verwaltungsrats-Präsident. Allerdings stehe man derzeit „mitten in einem Tsunami der Veränderungen“, und man müsse sich als Unternehmer fragen, wie nachhaltig diese Veränderungen letztendlich seien.

Er sehe eine Wirtschaftsmacht-Verschiebung, die es nötig mache, sich als Firma in Europa so aufzustellen, dass man weiterhin am Erfolg oder gar am Aufschwung partizipieren können, so Schneeberger. Die Weichen dafür habe das Unternehmen jüngst unter anderem mit weiteren Werken in der Schweiz und Polen gestellt. Es gelte aber auch die aufstrebenden Märkte in Südamerika und Afrika zu beachten. Kundennähe, verbunden mit problemlösungsorientiertem und agilem Denken und Handeln, werde auch in Zukunft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum sein.

Bürgermeister Heiko Stieringer lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Schneeberger und der Gemeindeverwaltung. „Es ist toll, dass Höfen ein Teil der Erfolgsgeschichte ist“, sagte er und wies auf die Unterstützung unter anderem für Schulen, Kindergärten und Freibad hin.

Start in der Schweiz

Im bernischen Roggwil begann Walter Schneeberger, der Großvater des jetzigen Inhabers Hans-Martin Schneeberger, 1923 in einer umgebauten Scheune mit der Produktion von Schärfapparaten für Fräswerkzeuge. Die Firma wuchs, und als in den 1940er-Jahren Werkzeuge aus Hartmetall auf den Markt kamen, bewies Schneeberger Erfindergeist: Um diese neuartigen Werkzeuge schleifen zu können, entwickelte er eigene leichtlaufende Schlitten mit vorgespannter Rollenführung – der eigentliche Beginn der Linearführung. Nicht nur in der Industrie, sondern auch im privaten Bereich sind Schneeberger-Produkte im Einsatz. Beispielsweise bei Schubladen oder bei Scan-Geräten in der Zahnmedizin.