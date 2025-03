Große Ereignisse werfen ihre Sonnenstrahlen voraus: In diesem Jahr darf der Posaunenchor Truchtelfingen auf stolze 100 Jahre zurückblicken. Die feierfreudigen Truchtelfinger haben Höhepunkte geplant, auch eine Festschrift ist derzeit in Druck.

Erstmals erwähnt wird danach der Posaunenchor Truchtelfingen in einem Protokoll des Kirchengemeinderats vom 14. Dezember 1924, der dem Jünglingsverein zur Anschaffung von Musikinstrumenten für kirchlichen Gebrauch 200 Reichsmark bewilligte.

Bernhard Haasis, so ist zu lesen, brachte seinen vier Mitstreitern das Blasen bei. In den Wirren des Zweiten Weltkrieges, in dem die Truchtelfinger Christen versuchten, mit ihrem Pfarrer Wilhelm Haefner der NSDAP die Stirn zu bieten, fanden keine Proben statt.

Als junger Mann spielte Alt-Oberbürgermeister Klaus Konzelmann (Dritter von links) im Posaunenchor mit. Foto: Conzelmann

Nach dem Krieg wurde im Haus von Dirigent Bernhard Lang geprobt – um spielfähig zu sein: gemeinsam mit dem Musikverein; zu groß war der Aderlass durch den Krieg, und einige Männer waren noch in Gefangenschaft. Nur Männern war es bis in die Mitte der 1970er-Jahre vorbehalten, im Chor zu spielen, bis zwei junge Mädchen in die Jungbläser-Gruppe aufgenommen werden wollten.

Die Diskussionen, so heißt es, seien lang und schwierig gewesen. Doch die Änderung, nun auch Frauen in die Reihen aufzunehmen, hat sich bis heute mehr als gelohnt: Nicht nur die beiden Mädchen von damals nahmen 2024 Urkunden für 50 Jahre aktiven Dienst in Empfang – auch viele weitere Frauen und Mädchen haben über die Jahre den Chor geprägt und sind aus der Runde nicht mehr wegzudenken.

Geselligkeit wird ausgiebig zelebriert

Die sich im Übrigen nicht nur durch musikalisches Geschick, sondern auch durch ein hohes Maß an Geselligkeit auszeichnet. Eine Posaunenchorprobe ohne folgendes Zusammensitzen im „Possestüble“, der gemütlichen Stube im Untergeschoss des Gemeindehauses, ist nicht denkbar; Feste, Ausflüge und Aktionen aller Art sind unverzichtbarer Bestandteil des Chorlebens.

Wann die Bilder dieser Festzüge durch Truchtelfingen entstanden sind... Foto: Conzelmann

...lässt sich am besten anhand der damaligen Mode einschätzen. Foto: Conzelmann

Zu lesen sein werden daher in der Festschrift auch einige Anekdoten von „Singstunden im Schlafanzug“ und „Zertanzten Hausschuhen“, aber auch von Kindern, die beim Sommerfest in den Kartoffelsalat gefallen sind.

Denn dass die Familien bei allen Aktivitäten stets dabei sind – und der Nachwuchs im Optimalfall selbst die Jungbläserschulung durchläuft und aktive Chormitglieder werden – ist selbstverständlich. Besonders großen Spaß dürfte Kindern und Jugendlichen die jährliche Sammelaktion Truchtelfinger Christbäume machen.

Bei der Christbaum-Sammelaktion sind die Kinder und Jugendlichen des Posaunenchors mit Spaß bei der Sache. Foto: Conzelmann

Doch über allem, weiß Chorleiter Nico Schneider, stehe der Glaube im Zentrum des Bläserdienstes, gemäß dem Leitspruch: „Soli Deo Gloria“- „Gott allein die Ehre“. „Gott danken und Gott loben“ ist denn auch die Losung für das große Jubiläumskonzert, zu dem die Bläserinnen und Bläser am Samstag, 5. April, einladen – auch sehr phantasiereich mit kleinen Filmen.

Geburtstagsständchen gehören zum Jahresprogramm. Foto: Conzelmann

Zusammen mit den Bläserfreunden des Posaunenchors Ostdorf haben die Truchtelfinger ein Programm erarbeitet, das neben Chorälen und modernen Kirchenliedern auch Popstücke enthält. Einige Ehemalige, die teils an ihren neuen Wohnorten den Weg in einen Posaunenchor gefunden haben, spielen zum Jubiläum mit.

Gott zur Ehr spielt der Chor in der Galluskirche. Foto: Conzelmann

Die Chorsprecher Markus Haußer und Claudia Leins hoffen bei allen Veranstaltungen auf viele Gäste. Da der Chor, wie die Sprecher selbst sagen, mit Gemeinde und Region tief verbunden sind, dürfte dieser Wunsch sicherlich in Erfüllung gehen.

Weitere Infos online unter www.pc-truchtelfingen.de/100-Jahre

Das Programm zum Jubiläum

Das Jubiläumskonzert

des Posaunenchors Truchtelfingen beginnt am Samstag, 5. April, um 18 Uhr in der Galluskirche. Der Gottesdienst zum Bezirksposaunentag beginnt am Sonntag, 25. Mai, um 10.30 Uhr in der Galluskirche, danach laden die Bläser zum Maultaschenessen ein.

Musik von Joe Späth

gibt es am 2. August beim „Truchtelfinger Sommernachtstraum“ auf dem Pausenhof der Schule an der Sommerhalde. Die Brass-Night steigt am 11. Oktober ab 18 Uhr in der Zollernalbhalle. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.