100 Jahre Posaunenchor: In Albstadt schmeckt Punsch auch im August

1 Die Helferinnen und Helfer des Posaunenchors Truchtelfingen waren an ihren petrolfarbenen Shirts gut zu erkennen. Foto: Schweizer Zum „Sommernachtstraum“ hatte der Posaunenchor Truchtelfingen eingeladen. Die Sommernacht geriet allerdings eher herbstlich – mit Sommerwetter war es nichts.







Link kopiert



Dass sie dem Miteinander in ihrem Stadtteil einen großen Stellenwert beimessen, stellen die Truchtelfinger immer wieder unter Beweis – auch am Samstagabend fanden sie sich scharenweise zur Open-Air-Veranstaltung im Pausenhof der Schule an der Sommerhalde ein; rund 300 gutgelaunte Gäste wurden bei freiem Eintritt am Eingang willkommen geheißen.