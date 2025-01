1 Der Rottenburger Ahland ist die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet. Vom 31. Januar bis zum 2. Februar ist das große Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte in Rottenburg. (Archivfoto) Foto: Baum

In diesem Jahr geht’s gleich zwei Mal dagegen – die Rottenburger können Ende Januar das große Landschaftstreffen erleben und ab dem Schmotzigen das zweite Fasnetsevent der Narrenzunft.









Link kopiert



100 Jahre werden in diesem Jahr gefeiert – so lange besteht die Narrenzunft bereits. Bereits an diesem Wochenende startet die Narrenzunft mit der Eröffnung der Jubiläumsschau in ihr Jubiläumsjahr, sie wird um 14 Uhr am Sonntag in der Zehntscheuer eröffnet.