2 Erstrahlt nun wieder in bunten Farben: die Fasnetsfigur auf dem Schömberger Narrenbrunnen. Foto: Schweizer

Schömberg - 100 Jahre Narrenzunft Schömberg – was für ein stolzes Jubiläum, das die Hästräger in diesem Jahr feiern können. Vor Corona ist das fasnetserprobte Städtle deshalb nicht in die Knie gegangen. Das geplante große Landschaftstreffen Neckar-Alb musst zwar abgesagt werden. Neben einer Jubiläumsausstellung, die die Geschichte der Zunft in der Alten Schule aufzeigte, ließ man nun bei der Weihe der neuen Zunftfahne die Korken knallen.

Trotz der Festvorbereitungen waren die Narrenräte jedoch auch an anderer Stelle tätig. Sie verpassten dem Narrenbrunnen, auf dem ein Fransennarr die Autofahrer und Passanten grüßt, einen neuen Anstrich. Die letzte Aufhübschung der Metall-Figur, die in der Nähe des Marktplatzes zwischen Zollhaus und Schweizer Straße steht, lag immerhin schon mehr als zehn Jahre zurück.

Brunnen 1964 eingeweiht

Das Original aus Holz, das von Alfred Sessler aus Straßberg geschnitzt wurde, hat schon vor langer Zeit in der Zunftstube eine neue Heimat gefunden. Bei der Einweihung an der Fasnet im Jahr 1964 floss ein Tag lang Rotwein durch den Brunnen.

Im Rahmen der Sanierung des Zehntscheuer-Vorplatzes will die Zunft im nächsten Jahr den dann mittlerweile 25 Jahre alten Narrenskulpturen aus Bronze entlang der Schweizer Straße ebenfalls zu neuem Glanz verhelfen.

Gunter Dietrich hat Skulptur geschaffen

Geschaffen wurde das Ensemble, das aus einem Fransennarr, einem Fuchswadel, einem Harzer und einem Husaren besteht, vom Künstler Gunter Dietrich aus Inzigkofen. Die Einweihung erfolgte im Oktober 1998.

Parallel laufen die Vorbereitungen für einen Vortrag mit Professor Werner Mezger und für die nächste Fasnetsaison, die am 5. Januar 2023 mit der 93. Generalversammlung in der Stauseehalle eingeläutet wird.

Die Auswärtstermine im nächsten Jahr stehen auch schon fest. Am letzten Januar-Wochenende geht’s nach Endingen am Kaiserstuhl, eine Woche später, am Sonntag, 5. Februar 2023, zum Landschaftstreffen Donau nach Sigmaringen.