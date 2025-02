90 Bennerrössle-Nachwuchs beim Kinderumzug am Samstag. Foto: Wagner

Fasnet für die Kleinen: Der Kinderumzug am Jubiläumswochenende der Narrenzunft Bochingen zieht mit einem Farbenmeer durch die Straßen.









Link kopiert



Strahlende Kinderaugen, stolze Eltern und Großeltern sowie eine herrlich scheinende Sonne die über das närrische Treiben in Bochingen wachte. Mit dem Kinderumzug am Samstagnachmittag sorgte die Narrenzunft für einen weiteren Höhepunkt am Jubiläumswochenende „100 Jahre Narrenzunft Bochingen“.