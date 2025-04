100 Jahre Musikverein Sumpfohren: Acht Männer machten den Auftakt

1 Hoch konzentriert waren die Musiker des Musikvereins Sumpfohren bei ihrem Jahreskonzert. Hier zu sehen sind Oliver Weniger am Schlagzeug, Michaela Scaldaferri und Luisa Metzger an der Klarinette sowie Nadja Kenner, Stephanie Metzger und Mara Bolli am Saxophon. Foto: Andrea Hauger

Die Kapelle feiert dieses Jahr ein Jubiläum. Sie machte sich schon früh einen Namen über die Gemeindegrenzen hinaus. Im Mai wird gefeiert.









Was vor 100 Jahren unscheinbar mit dem Zusammenschluss von acht Männern mit der gemeinsamen Leidenschaft für das Musizieren begann, ist heute eine feste Größe in der dörflichen Gemeinschaft in Sumpfohren. Ernst Meier, Emil Schmid, Josef Ruf, Hermann Koßbiehl, Emil Schäfer, German Kammerer, Fritz Bolli und Emil Schmeh gründeten im März 1925 gemeinsam den Musikverein Sumpfohren.