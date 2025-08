Der Musik- und Trachtenverein Reichenbach hat am Wochenende seinen 100. Geburtstag mit einem riesigen Festumzug gefeiert.

Mit einem großartigen Festwochenende feierte der Musik- und Trachtenverein Reichenbach sein 100-jähriges Bestehen. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Tracht. Beim großen Jubiläumsumzug durch Hornberg gratulierten nahezu 30 Trachtengruppen und Gastkapellen zum runden Geburtstag.

Zu den Gästen gehörte Justizministerin Marion Gentges, die auf der Ehrentribüne gemeinsam mit Bürgermeister Marc Winzer und seiner Gattin Gabriele sowie weiteren Ehrengästen wie Bürgermeisterkollege Siegfried Eckert aus Gutach das Defilee begeistert verfolgten. Moderiert wurde der Umzug von „De Hämme“ Helmut Dold. Lange vor dem Umzug herrschte auf dem Bärenplatz bereits lebhaftes Treiben und der VfR, der unter anderem bewirtete, hatte alle Hände voll zu tun. Auch bei der Aufstellung des Umzugs am Duravit Parkplatz war für Verköstigung gesorgt. Bis zuletzt hatte der Verein wegen des Wetters gebangt, doch Petrus blieb ihnen hold und der farbenfrohe Umzug wurde trockenen Fußes von hunderten von Zuschauern bejubelt und mit viel Beifall bedacht. Alle waren sie gekommen, ob aus den Nachbargemeinden Gutach und Hausach oder Triberg, St. Georgen und Lauterbach. Doch auch Gruppen aus Oberndorf, Nordrach und Flözlingen aus Zimmern ob Rottweil gratulierten den Reichenbachern.

Oldtimer-Traktoren tuckern durch den Ort

Der Historische Verein von Hornberg wartete auf mit allem, was er zu bieten hat: Trachten- und Uhrenträger, Landsknechte und Nachtwächter vom Hornberger Schießen sowie ein traditioneller Brauereiwagen von einst wurden vom Publikum beklatscht. Auch von anderen Gruppen wurde Brauchtum dargestellt. So tuckerten Oldtimer Traktoren mit Heuwagen durch den Ort, begleitet von Gruppen in bäuerlicher Arbeitstracht mit Heugabeln. Hingucker waren der Langholzwagen und die Klanginstrumente der Ägeri Bärgtrychler aus der Schweiz. Anders als Glocken aus gegossenem Metall bestehen die Trychlen aus gehämmertem Blech. Je nach Bauart kann das Gewicht bis zu 20 Kilogramm betragen und die starken Schweizer trugen zwei, verbunden mit einem Holzjoch über dem Rücken.

Die Brauerei Ketterer zeigte einen alten Brauereiwagen. Foto: Kern

Von weit her angereist war der mit den Reichenbacher befreundete Gebirgstrachtenverein „Bayrischzeller“ aus München. Über eine Stunde paradierten die Gruppen mit viel Musik durch die Hornberger Innenstadt. Anschließend gab es Festtreiben und Brauchtumsaufführungen sowohl auf dem Bärenplatz als auch im Festzelt am Viadukt.

Programm am Sonntag

Den Sonntagabend des Jubiläums krönte die in der Szene für Spitzenblasmusik bekannte Formation „Gloria“ unter der Leitung von Kapellmeister Zdeněk Gurský. Gut besucht war der ökumenische Gottesdienst im Festzelt am Vormittag. Anschließend spielte die Stadtkapelle Furtwangen auf. Nach dem Jubiläumsumzug übernahm die Bauernkapelle Mindersdorf die musikalische Unterhaltung.