100 Jahre Musikverein Eggenertal: Musikverein feiert ein langes Fest-Wochenende

Mit dem Anstich war der erste Höhepunkt sozusagen Geschichte. Die Altvorderen hätten 1925 womöglich ein wenig gestaunt. Ein Obereggener Musiker überträgt einem ehemaligen Lieler die Aufgabe, am hundertsten Geburtstag das Fass anzustechen. Aber an eine Fusion, so geschehen 2011, verschwendeten die Ahnen keinen Gedanken. Der Nachbarverein in Liel hatte sich 1924 gegründet. So bezeugen es die Fotos, die während des Jubiläums in der Blauenhalle gezeigt wurden.

Beide Orchester zeichneten sich durch fröhliche Mienen und festlich gekleidete Mannen aus. 1925 gilt bekanntlich als politisches Schicksalsjahr. Ins Auge des Betrachters sticht eine große Trommel. Staible erklärt mit Blick auf das ausgestellte Instrument am Boden, es handele sich um die Trommel der Vereinsväter, ein echtes Erbstück, das die Jahrzehnte gut überstanden habe. Sogar die blaue Farbe sei original erhalten.

Am Maiwecken komme sie zum Einsatz. Darüber hinaus gebe es weitere Instrumente, etwa eine Lyra und ein Horn. Zur bierernsten Erkundigung, ob es vor hundert Jahren auch einen Fassanstich gegeben habe, heißt es seitens des Publikums in der Halle, wenn überhaupt, müsse es Wein gewesen sein.

Günter Paul, wiederum eng den Sängern als zweite örtliche Institution verbunden, erzählt von der Sängerkappe als einzigem Kleidungsstück, hingegen die Musiker eben seit jeher Uniform trugen. Jeder fand sich in der fotografischen Zeitreise wider.

Zu begutachten gab es weiter alte, ältere und stark vergilbte Notenblätter. Teils mit verheißungsvollen Titeln wie „Ouvertüre zur Oper Regina“, „Für besinnliche Stunden“, „Märsche für Straße und Konzert“, „Za lesem“, ein tschechischer Walze und ungezählte Stücke mehr. Eigentlich eröffne das Orchester immer mit dem Basler Lied, ein Marsch, sagt Moritz. Beim Mitsingen entscheide man sich in Obereggenen klar für die abgewandelte Version mit den Hebel-Versen „Z’Bürgle uf der Höh“.

Von der „Sichlihängi“ zum Volksmarsch

Auf allerlei Traditionsveranstaltungen weist die Bilderschau, verteilt auf mehrere Stellwände. Thematisiert wird der Brauch „Sichlihängi“ oder der Volksmarsch zur Hütte namens „Kalte Küche“ im Wald. Unvergessen bleibt eine Art Schachspiel, jedoch mit Kühen und deren Hinterlassenschaft. Es soll nicht tierisch ernst zugegangen sein.

Bis in die 1960er Jahre reichen die meisten Bilder zurück. Und die Musiker waren stets mittendrin. Ein Foto erinnert gar an die Glockenweihe 1948. Wenige schwarz-weiß Aufnahmen sind hoch betagt. Berichtet wird auch, dass die Niedereggener zeitweise ihren eigenen Musikverein hatten.

Mit dem Männerchor wurde der Festgottesdienst umrahmt

Die Jubilare kamen erst am sonntäglichen Festgottesdienst zum Musik machen. Zusammen mit dem Männerchor wurde der Anlass umrahmt.

Die Umrahmung am Freitag als Eröffnungsabend oblag den Wiesentälern „Zitlos“. Stimmgewaltig sorgte das Quartett für die Unterhaltung im Festzelt. Der Freitag sei dem jüngeren Publikum vorbehalten, meinte Staible. Der Samstag gehörte dann den Brass-Anhängern.

„Holzlos“ aus Staufen sorgt für Stimmung

Dazu wurde die Band „Holzlos“ engagiert, davor spielten die Kollegen des Musikvereins Staufen. Der Sonntag richtete sich an das gemischte Publikum. Gastvereine gaben sich den Taktstock in die Hand. Um das Kinderprogramm kümmerte sich die Feuerwehr. Auch die Festküche lief auf Hochtouren. Zur Frage vor dem ganzen Betrieb, worauf sich der Vorsitzende selbst freue, teilte er mit, darauf, dass soviel los sei im Dorf und somit in der Gemeinde.