100 Jahre Musikverein Eggenertal: Musikverein feiert ein langes Fest-Wochenende

Mit fünf beherzten Hammerschlägen brachte Patrick Karlin das Fass zum Laufen.
Mit dem Anstich war der erste Höhepunkt sozusagen Geschichte. Die Altvorderen hätten 1925 womöglich ein wenig gestaunt. Ein Obereggener Musiker überträgt einem ehemaligen Lieler die Aufgabe, am hundertsten Geburtstag das Fass anzustechen. Aber an eine Fusion, so geschehen 2011, verschwendeten die Ahnen keinen Gedanken. Der Nachbarverein in Liel hatte sich 1924 gegründet. So bezeugen es die Fotos, die während des Jubiläums in der Blauenhalle gezeigt wurden.