Scharen von Besuchern, ein umfangreiches musikalisches Programm, beste Stimmung und vorzügliche Bewirtung: Das Jubiläumsfest des Musikvereins Lackendorf zum 100-jährigen Bestehen nahm am Donnerstag mit einer gelungenen Vatertags-Veranstaltung seinen Fortgang.

Das große Festzelt am Weidleweg war Anlaufstelle für viele Wandergruppen, Fahrradfahrer und sonstige Gäste. Den ganzen Tag über machten dort viele Besucher halt. Sie wurden vom Gastgeber mit einem reichhaltigen Speisenangebot und frischen Getränken verwöhnt. Für die Kinder gab es Spielmöglichkeiten. Bereits beim Frühschoppen mit der Bauernkapelle Trichtingen war das Zelt gut gefüllt.

Viel Beifal für böhmisch-mährische Blasmusik

Die kleine Besetzung des Trichtinger Musikvereins unter Leitung von Ralf Vosseler erwies sich wiederum als absoluter Garant für gepflegte Unterhaltungs- und Stimmungsmusik. Mit einem großen Repertoire an bekannten Polkas und Märschen begeisterte die Bauernkapelle die Gäste.

Nach ihrem Auftritt übernahm die Blasmusikformation „Heppa Hoppa“ das musikalische Kommando auf der Bühne. Die Kapelle mit dem außergewöhnlichen Namen ist mit Musikern aus Deilingen, Dürbheim, Wellendingen, Villingendorf, Epfendorf und Lackendorf besetzt. Mit böhmisch-mährischer Blasmusik erfreuten sie das Publikum und erhielten ebenfalls viel Beifall.

Nochmals beste Stimmung zum Abschluss

Den Abschluss am Abend machte die Partyband „Rosa“. Die Profimusiker aus Thüringen hatten Songs aus den aktuellen Charts, angesagte Party-Hits vergangener Jahrzehnte sowie Rock-Klassiker – kurzum also Musik für alle Generationen – mitgebracht.

Zum Ausklang des für die vielen Helfer recht arbeitsreichen Tages herrschte nochmals beste Stimmung im Zelt.

Samstagabend geht es mit dem Konzert von Ernst Hutter und seinen Egerländer Musikanten weiter. Am Sonntagmorgen steht dann der nächste Höhepunkt an: Um 11 Uhr setzt sich der bunte Festumzug mit über 30 Kapellen und Gruppen in Bewegung.