Unter dem Motto „Wir feiern den Rhythmus der Zeit“ stehen im Jubiläumsjahr viele Höhepunkte und besondere Veranstaltungen an, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbinden.

Bereits der Gründungstag am 5. April wurde in diesem Jahr auf besondere Weise gewürdigt. Genau 100 Jahre nach der Vereinsgründung fand die Hauptversammlung statt – allerdings nicht wie gewohnt. Ganz im Stil vergangener Zeiten wurde per Schelle zur Versammlung geladen, es gab Begrüßungssekt, ein humorvolles Theaterstück über die Entstehung des Vereins und musikalische Darbietungen mit historischen Stücken aus dem Archiv der Musikkapelle. Ergänzt wurde der Abend durch einen Bildrückblick, der bewegende und amüsante Momente aus einem Jahrhundert Vereinsgeschichte zeigte.

Lesen Sie auch

Jubiläumsmarsch selbst komponiert

Ein echtes Highlight des Jubiläumsjahres ist der eigens komponierte Jubiläumsmarsch „Centum Baggator“, geschrieben von Franz Watz mit Text von Konstantin Pfeffer – ein musikalisches Denkmal für 100 Jahre Frohsinn.

Neben den traditionellen Veranstaltungen wie der beliebten 90er-Party am 26. April, der Fronleichnam-Hocketse und der Schlachtplatte, erwarten die Besucher noch weitere besondere Ereignisse: Jubiläumskonzert mit Festakt am 19. Juli: Ein Konzert mit einem Jubiläumsorchester, das auch viele Ehemalige umfasst. Neben klassischen Konzertstücken wird es eine moderne Einlage mit DJ sowie einen feierlichen Festakt mit Zapfenstreich geben.

Es gibt einen Sternmarsch „Feiern mit Freunden“ am 20. September: Musikvereine marschieren aus allen Himmelsrichtungen in Baisingen ein. Im Anschluss gibt es einen Massenchor und geselliges Beisammensein mit Bewirtung.

Unsere Empfehlung für Sie Grundschule Baisingen Neue Mensa und Pausenhof feierlich eingeweiht Mit Liedern eröffneten die Schulkinder der Grundschule Baisingen ihren neuen Pausenhof und auch ihre neue Mensa.

Das diesjährige Logo des Musikverein besteht aus 100 farbigen Punkten, was die Musiker mit Regenschirmen und einem Drohnenbild nachgestellt haben. Foto: Musikverein

Ausstellung beleuchtet Vereinsgeschichte

Auch an Fronleichnam wird es in diesem Jahr einige besondere Aktionen geben, darunter eine Ausstellung, die noch einmal tief in die Vereinsgeschichte eintaucht. Den besinnlichen Abschluss des Jubiläumsjahres bildet ein besonderes Weihnachtskonzert in der St. Anastasia Kirche, gemeinsam mit den Baisinger Chören, der Sängerabteilung des Sportvereins Baisingen sowie dem Chor Notabene. Der Musikverein „Frohsinn“ Baisingen freut sich auf ein unvergessliches Jubiläumsjahr mit zahlreichen Gästen, Wegbegleitern und Musikfreunden.