100 Jahre Musik in Laufen: Alte Freundschaften leben wieder auf

Kräftig gefeiert worden ist am Wochenende in Laufen: Der Musikverein hat seinen 100. Geburtstag mit einem dreitägigen Festwochenende begangen.
Die Laufener Musiker unter der Leitung des Vorsitzenden Michael Vögele begrüßten in der herbstlich dekorierten Festhalle über das gesamte Wochenende weit mehr als 1000 Besucher. Den Auftakt bildete das Weinfest am Freitagabend. Musikalische Unterstützung gab es dabei von den drei Gastkapellen: dem Musikverein Harthausen/Scheer, dem Musikverein Gruol sowie dem Musikverein Heiligenzimmern.