100 Jahre Musik in Laufen: Alte Freundschaften leben wieder auf

Kräftig gefeiert worden ist am Wochenende in Laufen: Der Musikverein hat seinen 100. Geburtstag mit einem dreitägigen Festwochenende begangen.

Die Laufener Musiker unter der Leitung des Vorsitzenden Michael Vögele begrüßten in der herbstlich dekorierten Festhalle über das gesamte Wochenende weit mehr als 1000 Besucher. Den Auftakt bildete das Weinfest am Freitagabend. Musikalische Unterstützung gab es dabei von den drei Gastkapellen: dem Musikverein Harthausen/Scheer, dem Musikverein Gruol sowie dem Musikverein Heiligenzimmern.

Alle Hände voll zu tun hatten die Helfer. Foto: Kappe Rund 500 Gäste kamen am Samstagabend nach Laufen: Zwei Stunden lang gab es schwäbische Comedy mit dem Duo „Hillus Herzdropfa. Das Publikum applaudierte begeistert. Im Anschluss spielte das Duo Hansi und Otto zum Tanz auf.

Das Duo „Hillus Herzdropfa“ begeisterte das Publikum. Foto: Kappe

Auch am Jubiläumssonntag begrüßten die Laufener Musiker bereits zum Mittagessen zahlreiche Gäste in der voll besetzten Festhalle. Mit dabei waren die befreundeten Gastkapellen des Musikvereins Eintracht Jungingen, der Trachtenkapelle Dachsberg und der Feldmusik Lupfig aus der Schweiz. „Wir haben hier alte Freundschaften wieder aufleben lassen, die durch die Coronazeit ein wenig eingeschlafen waren“, freute sich Vorsitzender Vögele. Bei Blasmusik, guter Unterhaltung und Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen wurde bis in den späten Nachmittag hinein gefeiert.

Mehr als 60 Helfer waren das gesamte Wochenende über im Einsatz. Personelle Unterstützung gab es vom heimischen Schützenverein, vom Albverein sowie vom Ortsverein des Roten Kreuzes.