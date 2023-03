1 Mit der TSV-Leichtathletikabteilung starten (von links) Jasmin Schatz, Bernhard Gaus, Thomas Teichmann, Gianna Schmid und Franz Koch ins Jubiläumsjahr. Foto: sb/Wolf-Ulrich Schnurr

„Die Leichtis“ nennen sich die in der Abteilung Leichtathletik organisierten Mitglieder des TSV Geislingen. In diesem Jahr feiern sie gemeinsam den 100. Geburtstag, und deshalb steht 2023 alles unter dem Motto „100 Jahre“.









„Man darf wieder feiern, also wird gefeiert“, verdeutlichen Thomas Teichmann und seine Mitstreiterinnen vom Festausschuss. Schon vor einem Jahr, im März 2022, haben sie mit den Vorbereitungen für das Jubiläum begonnen. Die heiße Phase läuft seit September.

„Wir sind nicht die größte Abteilung, aber wir haben das schönste Sportheim", finden Teichmann, sein Stellvertreter Bernhard Gaus, die Kassiererin Jasmin Schatz und das Festausschussmitglied Gianna Schmid.

Das Sportheim „Hinter Lau“ hat die Abteilung Jahre mit viel Eigenleistung errichtet und ausgebaut: 1997 war Spatenstich, 1998 Richtfest, 2001 Einweihung und 2016 folgte eine Erweiterung.

Zwischen 1997 und 2001 baute die Abteilung das Sportheim Hinter Lau. Foto: sb

Doch das waren fast die bislang letzten Schritte in einer langen Abteilungsgeschichte: Der Hauptverein TSV mit seinen heute fünf Abteilungen ist 127 Jahre alt, die Leichtathleten gibt es seit 1923.

„Gründungsväter“ waren damals Franz Schmid, Johannes, Willi und Baptist Renner. Sie bildeten die Abteilung aus den Turnern heraus. Ihre Gründung sollte Disziplinen wie Steinstoßen, Schleuderball und klassischem Zehnkampf einen eigenen Rahmen geben.

Nur für den Stabhochsprung fehlen Sportler

An leichtathletischen Disziplinen wird heutzutage im TSV fast alles trainiert. Nur der Stabhochsprung liegt momentan brach, wie Gianna Schmid berichtet: „Die Anlage wäre da, aber die Sportler fehlen.“

Der Sport steht auch im Jubiläumsjahr ganz im Vordergrund. So gibt es für Kinder am 19. März in Geislingen den Auftakt der Kinderleichtathletik und am 19. September wird deren Kreissieger gekürt.

Auf dem umfangreichen Programm steht am 16. April auch wieder der Halbmarathon „G21“. Und zum zweiten Mal richten die TSV-Leichtis am 6. Mai in der „Sonnenstadt“ einen eigenen Werfertag aus – „damit die Sportler nicht durchs ganze Oberland fahren müssen“, verdeutlicht Thomas Teichmann den Nutzen eines Wettbewerbs aller Wurfdisziplinen vor Ort.

„Für eine kleine Abteilung machen wir ganz schön viel“

Nicht zuletzt gibt es noch den Volkslauf und Volleyball-Wettbewerb am 19. November – und viele weitere sportliche Veranstaltungen mehr. „Für eine kleine Abteilung machen wir ganz schön viel“, findet der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Gaus. Jede Veranstaltung benötige rund 40 Helfer.

Das wichtigste Wochenende im Jubiläumsjahr ist aber vom 7. bis 9. Juli: Dann stehen der Festakt „100 Jahre Leichtathletik in Geislingen“, die Stadtmeisterschaften und ein Einladungswettkampf auf dem Programm.

Die Abteilung

Name:

Leichtathletikabteilung des Turn- und Sportvereins Geislingen 1895

Gründungsjahr:

1923

Vorsitzender:

Thomas Teichmann (seit 2020)

Mitglieder:

186 aktive und 61 passive

Jugendabteilung:

mehr als 40 Kinder bis 14 Jahre

Disziplinen:

15

Trainer:

9

Internet:

leichtathletik.tsv-geislingen.de