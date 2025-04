100 Jahre Kraftsport: Tennenbronn national bekannt gemacht

1 Die Mannschaft des KSV Tennenbronn im Jahr 1929. Foto: KSV

Nachdem ein Deutscher Sieger bei den ersten olympischen Spielen der Neuzeit geworden war, gewann um die Wende zum 20. Jahrhundert das Ringen als sportlicher Wettkampf eine große Beliebtheit – bald auch in Tennenbronn.









In der Region wurden etliche Athletenvereine gegründet und auch in Tennenbronn waren junge Männer von Ringkampfsport begeistert. Sie schlossen sich vorerst anderen Vereinen an, erreichten aber, dass 1924 Ringer aus Schramberg, Lauterbach und St. Georgen ihren Sport auf dem Löwenacker, dem heutigen Dorfplatz, präsentierten. Insbesondere mit Unterstützung aus Schramberg wurde ein Jahr später der Kraftsportverein Tennenbronn gegründet.