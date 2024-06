100 Jahre Konditorei Singer in Schwenningen: Warum ein Nachfolger gesucht wird

1 Frank Singer sucht einen Nachfolger. Foto: Cornelia Hellweg

Konditor Frank Singer begibt sich frühzeitig auf Nachfolgersuche für seinen Betrieb. Das Salinencafé besteht seit 100 Jahren und gehört damit zu den traditionsreichsten Konditoreien in Schwenningen. Will er etwa aufhören?









Link kopiert



„Nächstes Jahr werde ich 60“, sagt Frank Singer, wohl einer der bekanntesten Konditormeister in Schwenningen und in der Region. Sein Betrieb an der Rietenstraße besteht bereits seit 100 Jahren. „Das Salinencafé wurde 1924 von Walter Jauch erbaut und eröffnet und gehört somit zu den ältesten noch bestehenden Konditoreien und Kaffeehäusern in Schwenningen“, so die Ausführungen zur Firmengeschichte auf der Homepage.