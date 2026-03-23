100 Jahre Hölzle in Würzbach: Jede Menge Spannung und Action bei Holzfäller-Show

Mit zahlreichen Besuchern feiert der Spezialist für Land-, Forst- und Kommunaltechnik seinen runden Geburtstag.
Autoschlangen vom Waldrand bis tief nach Würzbach hinein und auf der anderen Seite hoch bis zum Sportplatz: Die Firma Hölzle feierte am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Frühlingsfest, das zusammen mit einer umfangreichen Geräte- und Maschinenausstellung trotz Temperaturen knapp über der Null-Grad-Marke für einen Riesenzulauf sorgte. Darüber hinaus wurde am Sonntag eine große Timbersports-Show ein Magnet für Zuschauer.