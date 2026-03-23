100 Jahre Hölzle in Würzbach: Jede Menge Spannung und Action bei Holzfäller-Show

Autoschlangen vom Waldrand bis tief nach Würzbach hinein und auf der anderen Seite hoch bis zum Sportplatz: Die Firma Hölzle feierte am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Frühlingsfest, das zusammen mit einer umfangreichen Geräte- und Maschinenausstellung trotz Temperaturen knapp über der Null-Grad-Marke für einen Riesenzulauf sorgte. Darüber hinaus wurde am Sonntag eine große Timbersports-Show ein Magnet für Zuschauer.

Wichtiger Nahversorger Los ging es bereits am Freitagabend mit einem Festakt für geladene Gäste. Am Samstag stand dann die gesamte Produktpalette des Unternehmens im Blickfeld. Warten, reparieren, präsentieren, informieren – die Firma Hölzle ist ein Service- und Wirtschaftsfaktor , der sich als Nahversorger in Sachen Land-, Forst- und Kommunaltechnik, aber auch für Kleingeräten bis hin zur Berufskleidung zu einem Nahversorger für die ganze Region entwickelt hat. Heute gehören dem Familienunternehmen 14 Mitarbeiter an, und nach Jakob und Heinz Hölzle führt mit Karin (geborene Hölzle) und Roland Schroth, sowie dem Sohn Marcel die dritte und vierte Generation das Unternehmen.

Wie effektiv man eine Axt einsetzen kann, verfolgten diese Zuschauer. Foto: Albert M. Kraushaar

Im Außenbereich war eine ganze Reihe von kleinen und großen Traktoren zu sehen. Dazu gesellten sich zahlreiche Maschinen von der Kreissäge über Holzspalter bis Seilwinden zur Brennholzaufbereitung. Dass der Frühling und mit ihm die Rasenmäher- und Freischneidersaison vor der Tür steht, wurde in den Innenräumen sichtbar. Dabei stand das Thema Rasen-Roboter mit ganz oben im Interesse der Besucher.

Präzision, Kraft und Tempo

Zu einem Höhepunkt entwickelte sich die Timbersports-Show mit Andreas Auernhammer und Stephan Odwarka. Die beiden Sportholzfäller zeigten, was mit Axt, Hand- und Motorsäge in Sachen Präzision, Kraft und Tempo alles möglich ist. Mit fast unheimlicher Wucht fetzten sie mit speziellen Äxten Riesenstücke mit einem Schlag aus den dicken Fichtenstämmen. Aus Sicherheitsgründen trugen die beiden Extremsportler sogenannte „Kettenstrümpfe“ wie sie zum Beispiel im Metzgerhandwerk beim Ausschneiden zum Schutz der Hände verwendet werden. „Die Äxte haben mit elf Grad einen Schliff fast wie Rasierklingen“, erklärte der Moderator dem staunenden Publikum.

Weiter ging es mit einer 7,8 PS starken Stihl Motorsäge. Richtig laut wurde es in der Disziplin „Hot Saw“. Dabei kommt eine nicht im Markt erhältliche Säge mit rund 27 Kilogramm Eigengewicht und mehr als 200 Kettenumdrehungen zum Einsatz. Runter-Rauf-Runter – in wenigen Sekunden flogen drei Holzscheiben von dem rund 40 Zentimeter Durchmesser aufweisenden Baumstamm.

Hoch hinaus mit der Axt

Eine Steigerung von Kraft und Geschicklichkeit gab es dann an der Einhand-Säge zu sehen. Auernhammer und Odwarka zogen mit der knapp zwei Meter langen Säge fast 15 Zentimeter lange Holzspäne aus der Fichte. Und zwar so „flüssig“, dass sich das ellenlange Blatt weder verbiegen konnte, noch hängen geblieben ist.

Hoch hinaus ging es dann nochmals mit der Axt. Freistehend durchtrennten die beiden Athleten im direkten Duell einen Fichtenstamm in mehreren Meter Höhe. „Die verschiedenen Disziplinen sind vom Holzfällen in seiner ursprünglich bis modernen Art abgeleitet und sind heute bei deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften zu sehen“, bekamen die Besucher als Info.