100 Jahre Handballabteilung: Die Heimspiele des TuS Schuttern werden auch zum Galeriebesuch

Die Handballabteilung des TuS Schuttern wird 100 Jahre alt. Ein großes Fest bahnt sich an. Bis es soweit ist, begleitet eine Fotoausstellung zur Vereinshistorie die Spieltage.
Die Handballabteilung im TUS Schuttern feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Ein Jahrhundert Handball bringt in dem Ortsteil vier Generationen im Ballsport zusammen. Vom Großvater oder Urgroßvater bis zum Enkelkind greifen die Generationen zum Ball. Eine Reise in die Vergangenheit verspricht eine Bilderausstellung im Foyer der Offohalle. Gelten darf sie, von den Heimspielen einmal abgesehen, als visueller Start in den runden Geburtstag.