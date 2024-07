100 Jahre Firma Georgii Kobold in Horb: Nächster großer Schritt: Umzug ins Heiligenfeld

100 Jahre Firma Georgii Kobold in Horb

1 Auch lokale Polit-Prominenz war zur 100-Jahr-Feier der Firma Georgii Kobold eingeladen, von links: Horbs Wirtschaftsförderer Dejan Micic, Geschäftsführer Andreas Vonderschmidt, Geschäftsführer Stefan Vonderschmidt, Bürgermeister Ralph Zimmermann sowie Gesellschafter Reiner Vonderschmidt, der das heutige Familienunternehmen im Jahr 2004 mit dem Aufkauf der damaligen Firma Georgii Kobold begründete. Foto: Baum

Georgii-Kobold feiert sein 100-jähriges Bestehen. Seniorchef Reiner Vonderschmidt sagte: „Unser Unternehmen hat Zukunft.“









Als Reiner Vonderschmidt im Jahr 2004, also vor 20 Jahren, die Firma Georgii Kobold aufkaufte, ahnte er sicherlich noch nicht, was sich später einmal daraus entwickeln würde. Heute ist ist er Gesellschafter des Unternehmens mit zahlreichen Standorten – darunter auch in den USA.